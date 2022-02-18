Територіальна оборона: наявні проблеми та перспективи

"Хочеш миру – готуйся до війни, - відомий латинський крилатий вислів вдало характеризує ситуацію, яка наразі в Україні. Восьмий рік ми знаходимося у стані війни з Російською Федерацією, яка тимчасово окупувала значну частину наших земель. Тоді, у 2014 році ми не були готові. Тоді ніхто й уявити не міг, що сусідня держава, з якою тісно комунікували українці так цинічно втрутиться у внутрішні справи свого сусіда. Так цинічно маніпулюватиме свідомістю людей і зі зброєю в руках, убиваючи наших співвітчизників відбиратиме землі. Це було тоді. Зараз Україна сильна. Зараз на стороні України весь цивілізований світ.

Фото: EPA/UPG

Весь минулий тиждень члени Комітету з питань прав людини активно працювали на Полтавщині, в Харкові, Донецькій та Луганській областях. За цей час було проведено низку зустрічей з представниками місцевого самоврядування. І всі як один говорять про одне - підтримку територіальної оборони.

А саме про проблему, що міцеве самоврядування не може виділяти кошти для цільового використання саме на тероборону. Дуже багато відповідальності перекинули на місцеве самоврядування, особливо, що стосується забезпечення матеріально-технічними засобами загального призначення. Наприклад меблями, обладнаннями приміщень, оргтехнікою.

Піднімав це питання під час Погоджувальної ради і закликав, щоб Комітет з питань бюджету терміново розглянув це питання й вніс відповідні законодавчі зміни! Адже для України питання розвитку територіальної оборони на сьогодні одне з найактуальніших!

Наприклад, у Донецькій області ситуація наступна.

Переважна більшість захисних споруд цивільного захисту, які розташовані на підприємствах, в закладах освіти і охорони здоров'я у Донецькій області, готова до використання. На території Донецької області знаходиться 764 об’єктів цивільного захисту для укриття населення. Це об’єкти, які знаходяться на території підприємств, у навчальних закладах, медичних закладах, тобто де люди працюють та масово перебувають. Стан готовності цих об’єктів - понад 71% готові або обмежено готові до використання. Решта 28% - це, як правило, ті об’єкти, які знаходяться на території підприємств, що збанкрутіли, не працюють, таке інше.

Для захисту цивільного населення в житлових кварталах, тобто непрацюючого населення, передбачені найпростіші укриття, або так звані укриття подвійного призначення. Згідно з інформацією місцевих органів влади, на сьогодні таких об’єктів на Донеччині нараховується 1 406. Робота по збільшенню кількості таких об’єктів триває.

Однак, є низка проблем, з якими стикається місцеве самоврядування. Розповім на прикладі Волноваського району. У смт Донське стан приміщення: протікає дах, відсутнє водопостачання, ремонт в кімнатах відпочинку відсутній. Місце для розгортання штабу відсутнє, немає змоги оборудувати збройний склад, для отримання воєнної техніки відсутні гаражі.

На жаль, схожа ситуація по всій Україні, тому на мою думку, розглядати це питання і вносити законодавчі зміни задля того, щоб територіальна оборона запрацювала на повну потрібно якнайшвидше.