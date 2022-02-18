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Закон о виртуальных активах 2.0: суть, апдейты, риски

17 февраля, Верховная Рада Украины проголосовала за обновленный Закон о виртуальных активах (ВА). Впервые Рада поддержала проект большинством голосов ещё в сентябре 2021 года, но тогда Президент наложил вето, вернув документ на доработку со своими предложениями.

Фото: vocativ.com

В этот раз все предложения были учтены и теперь есть высокая вероятность того, что Украина станет одной из первых стран, легитимизировавших криптовалюты в широком смысле.

Что нужно знать о новом Законе

Во-первых, закон “рамочный”, т.е. определяет лишь общие правила игры. Для того, чтобы он заработал, необходимо будет принять поправки в налоговое законодательство, а также большой пакет подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих конкретные вопросы оборота ВА и функционирования всех участников рынка.

Во-вторых, Закон определяет статус виртуальных активов (включая криптовалюту), как объект гражданского права, а точнее, имеющее некую стоимость нематериальное благо в виде совокупности данных в электронной форме. С одной стороны закон вводит их в правовое поле, но с другой - прямо запрещает использовать ВА как средство платежа и обменивать на другие товары, работы и услуги,.

В-третьих, документ определяет правовой статус участников рынка виртуальных активов, но при этом, оставляет вопросы по его практическому применению.

В-четвертых, четко очерчивает список госрегуляторов и их полномочия. Основным регулятором рынка оборота ВА является Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Нацбанк будет заведовать вопросами обращения лишь виртуальных активов, обеспеченных валютными ценностями.

В чем отличие новой редакции Закона от принятой в сентябре

Собственно, в субъекте регулирования. Критика Президента касалась предложения о создании нового органа управления и основывалась на том, что это экономически необоснованно и противоречит мировой практике.

Ссылаясь на мировой опыт и позицию Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO), Президент счел, что регулирование деятельности по организации торговли, обмена и хранения виртуальных активов, предназначенных для инвестирования, сохранения стоимости, использования в платежных или инвестиционных целях, необходимо поручить национальному регулятору финансовых рынков.

В результате, в Законе все упоминания нового органа исключены, а его полномочия и зона ответственности возложены на НКЦБФР.

Планируется, что теперь Президент подпишет Закон и в ближайшие полгода будет проведена масштабная работа по разработке и принятию пакета необходимых подзаконных актов и изменений в Налоговый кодекс, связанных с оборотом ВА. Однако, произойдет ли это на практике покажет только время.

Позиция участников рынка

Авторы закона утверждают, что его принятие предоставит возможность украинским и иностранным площадкам официально работать в Украине, стимулировать оборот виртуальных активов и развитие экосистему в целом. По их мнению, определение статуса виртуальных активов даст юридическую защиту пользователям и участникам рынка.

Что касается представителей индустрии, то не все они столь оптимистичны. Неизвестно как именно отреагирует банковская система, также существует немало рисков, что компании связаны с оборотом ВА не смогут открывать счета в украинских банках. Без этого, вероятно, позитивного экономического эффекта не произойдет, а, наоборот, появится сдерживание.

Закон достаточно ограниченно определят участников рынка ВА и прямо не дает определение целому классу участников, что создает серьезные регуляторные риски для них. Речь о компаниях, которые являются разработчиками программного обеспечения для прямого оборота виртуальных активов. В этом случае компания является только разработчиком, а оборот виртуальных активов осуществляется пользователем самостоятельно без прямого участия компании. Исходя из этого, к таким участникам рынка ВА могут могут выставляться требования, которые они физически не могут выполнить.

Команда криптокошелька Trustee (который позволяет безопасно хранить и оборачивать криптовалюту) неоднократно выносила предложение по внесению четкого определения таких участников, так как сама является таким участником и профессионально разбирается в предмете.

Предложения принимались и, как нам казалось, были услышаны, но в результате в новую редакцию Закона, к сожалению, не были внесены.

Группа разработки финансовых мер по борьбы с отмыванием денег (FATF) в своих нормативных актах четко разделяет провайдеров кошельков виртуальных активов на централизованные и децентрализованные (по способу хранения приватных ключей), определяя признаки каждого из видов.

При этом, децентрализованные сервисы, согласно FATF, не подпадают под определение “поставщиков услуг, связанных с оборотом ВА”, а следовательно, и под действие соответствующих нормативных актов.

В принятом Законе Украины нет разделения сервисов на централизованные и децентрализованные, а лишь раскрываются виды деятельности, которые могут осуществляться поставщиками.

В соответствии с п.7 ч.1 ст. 1 Закона, поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, – исключительно субъекты хозяйствования – юридические лица, осуществляющие в интересах третьих лиц один или несколько из следующих видов деятельности:

- хранение или администрирование виртуальных активов, или ключей виртуальных активов;

- обмен виртуальных активов;

- перевод виртуальных активов;

- предоставление посреднических услуг, связанных с виртуальными активами;

Таким образом, все субъекты, которые осуществляют вышеперечисленные виды деятельности являются поставщиками услуг связанных с оборотом виртуальных активов, и обязаны выполнять все регуляторные требования.

Кроме того, возникает также вопрос и к термину “администрирование ключей виртуальных активов”, поскольку его определение в нормативно-правовом поле отсутствует. Если обратиться к этимологии слова, то оно обозначает “управление” чем-то, подразумевая принятие решение относительно объекта управления.

В данном же случае управление не имеет места, поскольку поставщик услуг обязан четко выполнять распоряжения собственника виртуального актива и это не всегда связано с прямым администрированием актива.

Заключение

Интеграцию виртуальных активов в правовое поле Украины (а по сути - легализацию криптовалюты) можно считать достижением.

Однако, качество механизма регулирования, законодательные пробелы в вопросах определения статуса участников рынка и ограничение функциональности ВА - это недостатки, с которыми нам придется столкнуться на первых этапах работы закона. Исправит их регулятор или нет мы увидим в ближайшем будущем.

Несмотря на то, что Закон задекларирован как “рамочный” все же имеет четкий фокус на участников рынка, которые прямо ориентированы на услуги связаны с обменными операциями.

Реальный эффект Закона мы сможем оценить только после его вступления в силу, но когда это произойдет, предсказать сложно.

Вадим Груша Вадим Груша , СЕО криптогаманця Trustee  
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