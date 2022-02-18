У січні державний бюджет перевиконано на 9 млрд грн.

Перевиконання державного бюджету за січень-лютий дозволяє збільшити фінансування армії на 14,1 млрд грн.

Про це у кулуарах парламенту розповів народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, передає кореспондентка LB.ua.

“З доповіді міністра фінансів Сергія Марченка (на годині запитань до Уряду в ВРУ) ми почули, що у січні державний бюджет перевиконано на 9 млрд. грн. А у лютому очікується перевиконання бюджету до 5 млрд грн”, – заявив він.

Железняк нагадав, що фракція “Голос” вже зареєструвала проєкт закону № 1712 про направлення 9 млрд грн на потреби армії. Також найближчим часом буде зареєстровано ще один проєкт для спрямування додатково очікуваних за результатами лютого 5 млрд грн на фінансування ЗСУ.

Він нагадав, що Уряд планує збільшити зарплатню військовим у березні на 30%.

“Це планують зробити за рахунок збільшення ренти на газ”, – сказав він.

Але наразі остаточного тексту законопроєкту щодо збільшення ренти так і не підготували.

Нагадаємо, 1 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності держави і привабливості військової служби. Він, зокрема, передбачає збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат.