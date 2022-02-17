Окупанти на Донбасі готують евакуацію місцевого населення через можливе загострення

Збройні Сили України не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців.

Російська окупаційна адміністрація на Донбасі готує евакуацію місцевого населення у деяких населених пунктах на окупованій території у зв’язку із можливим загостренням.

Про це йдеться у заяві Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

"За інформацією, що надходить з ОРДО, у деяких населених пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Донецьку, планується евакуація місцевого населення у зв’язку із можливим загостренням", - зазначив Залужний.

Він наголосив: Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного прав і не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців.

"Наші дії мають винятково оборонний характер. Відповідальність за ситуацію на тимчасово окупованих територіях несе держава-окупант Російська Федерація. Будь-яка шкода, що може бути завдана людям чи об’єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є провокацією", - йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що станом на 19 годину з боку російських окупаційних військ зафіксовано 47 порушень режиму припинення вогню, 38 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як повідомляє "Інтерфакс", окупаційна адміністрація окремих районів Донеччини вирішила евакуювати жителів селища Олександрівка в передмісті Донецька через зростання напруженості на лінії зіткнення.

"Рішення щодо евакуації (жителів селища - ред.) ухвалено, але коли вона почнеться, поки що невідомо. Точного алгоритму дій на випадок евакуації поки що теж немає", - повідомив агентству голова окупаційної адміністрації селища Костянтин Чалий.