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Штаб ООС повідомив про 39 обстрілів станом на 16:00, поранено двох військових і двох цивільних

Окупанти 30 разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Штаб ООС повідомив про 39 обстрілів станом на 16:00, поранено двох військових і двох цивільних
Фото: facebook.com/popasnavca

Станом на 16:00 четверга, 17 лютого, в зоні бойових дій на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 39 порушень режиму припинення вогню. Ворог 30 разів застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Від дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один – бойове травмування. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб. Троє мирних жителів отримали контузії.

Як повідомляє пресцентр ООС, воїни перебувають у лікарні. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця – середньої важкості, травмованого – задовільний.

"Також сьогодні від ворожих обстрілів пошкоджено споруду дитячого садочка та лінії електропередач в Станиці Луганській. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії. Окрім цього, збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт Вррубівка та пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи й газогін", – повідомили у штабі ООС.

Російсько-окупаційні війська 17 лютого обстріляли:

  • Новотошківське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів
  • Водяне – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів
  • Трудівське – з мінометів калібру 82 мм
  • Старогнатівку – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
  • Старий Айдар та Мар’їнку – з мінометів калібру 120 мм
  • Південне й Майорськ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів
  • Лобачеве – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів
  • Новоселівку Другу – з протитанкових ракетних комплексів
  • Луганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм
  • Мар’їнку – з мінометів калібру 120 мм, 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
  • Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів
  • Троїцьке – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм
  • Попасну – зі станкових протитанкових гранатометів
  • Зайцеве – з автоматичних станкових гранатометів
  • Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське та Донецький – з мінометів калібру 120 мм
  • Новозванівку – з артилерії калібру 152 мм
  • Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів
  • Піски – з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів
  • Гольмівський – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів
  • Хрящівку – з артилерії калібру 122 мм
  • Сизе – з артилерії калібру 122 мм
  • Опитне – з мінометів калібру 120 мм

"Слід зазначити, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", – додали у штабі.

Нагадаємо, станом на 11:00 окупаційні війська здійснили 29 обстрілів. У двох населених пунктах під вогонь потрапили навчальні заклади – дитсадок і ліцей. У Марʼїнці снаряд впав на зупинку транспорту біля школи, поранення отримала 65-річна жінка.У пресслужбі Міністерства оборони та в Міністерстві внутрішніх справ повідомляли, що кількість обстрілів на Донбасі станом на 15:00 зросла до 42.

Прем’єр Британії Борис Джонсон назвав обстріли окупантами дитсадка в Станиці Луганській операцією "під чужим прапором". Політик не виключає, що таких провокацій може стати більше впродовж наступних кількох днів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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