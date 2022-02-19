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МАУ продаватиме квитки на авіасполучення, від якого тимчасово відмовилась Lufthansa

Мінінфраструктури шукає рішення для безперебійного авіасполучення. 

МАУ продаватиме квитки на авіасполучення, від якого тимчасово відмовилась Lufthansa
Фото: twitter.com/n_larenas

Авіакомпанія МАУ продаватиме квитки на Мюнхен та Женеву для забезпечення авіасполучення, яке Lufthansa Group тимчасово не може виконувати

Компанія також збільшує ємність літаків за цими маршрутами, повідомили в Міністерстві інфраструктури. 

"Сьогодні компанія Lufthansa Group прийняла рішення про тимчасове припинення авіаперевезень до Києва та Одеси. Обмеження запроваджуються на період з 21 по 28 лютого. Окремі рейси з Києва та Одеси будуть здійснюватися ще сьогодні і завтра. Прохання до пасажирів скасованих рейсів зв’язатися з сервісним центром Lufthansa. Рейси з та у Львів зберігаються у звичному режимі", – йдеться у повідомленні.

Для забезпечення безперебійного авіасполучення опрацьовуються наступні рішення:

  • Компанія Lufthansa передає можливість перевезення пасажирів за її маршрутами першочергово компаніям-членам Star Alliance та іншим партнерам.
  • Міністерство інфраструктури веде перемовини з українськими авіаперевізниками щодо можливості щонайшвидшого запуску додаткових рейсів на маршрути, які компанія Lufthansa Group не зможе оперувати.

Нагадаємо, виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі заявив 17 лютого, що авіакомпанія зобов’язана здійснювати перевезення пасажирів в Україну та з неї, якщо "немає війни чи ракет". У січні одразу чотири європейські авіакомпанії: Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, KLM, – відмовилися від нічних стоянок літаків у Києві на тлі повідомлень про ймовірне вторгнення РФ.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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