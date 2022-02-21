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Через інформаційний стрес та ризик ескалації українська економіка щомісяця втрачає 2-3 млрд доларів, – Шурма

Спекулятивний тиск на валютний ринок – близько 1,5-2 млрд дол.

Через інформаційний стрес та ризик ескалації українська економіка щомісяця втрачає 2-3 млрд доларів, – Шурма
Ростислав Шурма
Фото: investgazeta.net

Через інформаційний стрес та ризик ескалації українська економіка безповоротно втрачає 2-3 млрд доларів щомісяця.

Про це заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма заявив в інтерв’ю rbc.ua.

“Це і зупинені інвестиції, і додаткова інфляція, втрати у туристичній сфері, скорочення авіаперевезень”, – сказав він.

Шурма додав до цього переліку і спекулятивний тиск на фінансові ринки, що блокує запозичення, тисне на курс. “Це окрема сума. Спекулятивний тиск на валютний ринок – близько 1,5-2 мільярди доларів”, – сказав заступник очільника ОПУ.

Він зазначив, що "подушка" у розмірі 4-5 млрд доларів має бути достатньою, щоб продовжувати заплановані державні програми. Водночас зовнішня ситуація може змінюватись.

“2-3 млрд – це втрати для економіки. Тобто фактично збиток, який ми зазнаємо щомісяця. А 4-5 млрд – подушка, щоб у нас було все нормально із залученням ресурсів під розвиток. Ви ж бачите об'єктивно, який інвестор прийматиме рішення щось будувати в такій ситуації? Зрозуміло, що всі ставлять проекти на паузу. Не скасовують, але відкладають рішення. І зовнішні кредитні ринки тимчасово зачинені”, – пояснив Шурма.

За його словами, якщо рівень стресу буде таким самим, то це щомісячні втрати, починаючи з січня. “Якщо ситуація стабілізується інформаційно хоча б у такому стані, як зараз, то больовий поріг підніметься і за два місяці таких втрат уже не буде”, – підкреслив він.

Нагадаємо, внаслідок конфлікту з Російською Федерацією загальний обсяг невиробленої в Україні продукції у 2014-2020 роках склав 280 млрд дол.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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