Чортова дюжина патріарха: підсумок 13 років правління очільника РПЦ
Чортова дюжина патріарха: підсумок 13 років правління очільника РПЦ
Окупанти на Донбасі озвучили нову вимогу для відкриття КПВВ
Окупанти на Донбасі озвучили нову вимогу для відкриття КПВВ
Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
Країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT, – Bloomberg
Країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT, – Bloomberg
Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА
Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА
Інтерв'ю Гордона з Гіркіним та Поклонською були спецоперацією військової розвідки, - Бурба
Інтерв'ю Гордона з Гіркіним та Поклонською були спецоперацією військової розвідки, - Бурба
«Мюнхен. На порозі війни»: спроба оживити минуле
«Мюнхен. На порозі війни»: спроба оживити минуле
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
"Слугу народу" Трубіцина викрили на хабарі 1,26 млн гривень (оновлено)
"Слугу народу" Трубіцина викрили на хабарі 1,26 млн гривень (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна втратила 280 млрд дол за період війни з Росією - CEBR

Американський центр економічних і бізнес-досліджень оприлюднив звіт, який замовив український уряд.

Україна втратила 280 млрд дол за період війни з Росією - CEBR
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Внаслідок конфлікту з Російською Федерацією загальний обсяг невиробленої в Україні продукції у 2014-2020 роках склав 280 млрд дол., повідомляє "Економічна правда".

За даними американського центру економічних і бізнес-досліджень, це до 40 млрд доларів США щороку, що становить 19,9% ВВП України доконфліктного рівня.

У звіті йдеться, що одна лиш анексія Криму в 2014 році вартувала Україні до 58 млрд дол невиробленого ВВП. А конфлікт на Донбасі - до 14,6 млрд дол щороку з 2014 по 2020 роки.

"Конфлікт мав серйозний вплив на торгівлю та інвестиції, призвів до значних втрат активів та недоотримання податкових надходжень", - наголошують в Центрі.

Загалом втрати на Донбасі становлять до 102 млрд дол. США, або до 14,6 млрд дол. щороку.

У той же час постійне зниження експорту призвело до загальних втрат України в розмірі до 162 млрд доларів за період з 2014 по 2020 рік.

"Сукупні втрати основних фондів для України в Криму та на Донбасі від знищення або пошкодження активів становлять 117 млрд доларів США", - підкреслили в CEBR.

Нагадаємо, 10 лютого стало відомо, що МВФ допускає візит місії в Україну в разі прогресу виконання програми stand-by. Директор-розпорядник Фонду також наступного тижня відвідає Європу, зокрема - Мюнхенську безпекову конференцію.

8 лютого представники влади та Європейської Бізнес Асоціації обговорили напрямки та пріоритети роботи для покращення інвестиційного клімату в Україні та створення сприятливого бізнес-середовища. 

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також