Україна втратила 280 млрд дол за період війни з Росією - CEBR

Американський центр економічних і бізнес-досліджень оприлюднив звіт, який замовив український уряд.

Внаслідок конфлікту з Російською Федерацією загальний обсяг невиробленої в Україні продукції у 2014-2020 роках склав 280 млрд дол., повідомляє "Економічна правда".

За даними американського центру економічних і бізнес-досліджень, це до 40 млрд доларів США щороку, що становить 19,9% ВВП України доконфліктного рівня.

У звіті йдеться, що одна лиш анексія Криму в 2014 році вартувала Україні до 58 млрд дол невиробленого ВВП. А конфлікт на Донбасі - до 14,6 млрд дол щороку з 2014 по 2020 роки.

"Конфлікт мав серйозний вплив на торгівлю та інвестиції, призвів до значних втрат активів та недоотримання податкових надходжень", - наголошують в Центрі.

Загалом втрати на Донбасі становлять до 102 млрд дол. США, або до 14,6 млрд дол. щороку.

У той же час постійне зниження експорту призвело до загальних втрат України в розмірі до 162 млрд доларів за період з 2014 по 2020 рік.

"Сукупні втрати основних фондів для України в Криму та на Донбасі від знищення або пошкодження активів становлять 117 млрд доларів США", - підкреслили в CEBR.

Нагадаємо, 10 лютого стало відомо, що МВФ допускає візит місії в Україну в разі прогресу виконання програми stand-by. Директор-розпорядник Фонду також наступного тижня відвідає Європу, зокрема - Мюнхенську безпекову конференцію.

8 лютого представники влади та Європейської Бізнес Асоціації обговорили напрямки та пріоритети роботи для покращення інвестиційного клімату в Україні та створення сприятливого бізнес-середовища.