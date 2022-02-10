Інтерв'ю Гордона з Гіркіним та Поклонською були спецоперацією військової розвідки, - Бурба
Інтерв'ю Гордона з Гіркіним та Поклонською були спецоперацією військової розвідки, - Бурба
Чортова дюжина патріарха: підсумок 13 років правління очільника РПЦ
Чортова дюжина патріарха: підсумок 13 років правління очільника РПЦ
«Мюнхен. На порозі війни»: спроба оживити минуле
«Мюнхен. На порозі війни»: спроба оживити минуле
Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА
Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА
Країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT, – Bloomberg
Країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT, – Bloomberg
"Слугу народу" Трубіцина викрили на хабарі 1,26 млн гривень (оновлено)
"Слугу народу" Трубіцина викрили на хабарі 1,26 млн гривень (оновлено)
Окупанти на Донбасі озвучили нову вимогу для відкриття КПВВ
Окупанти на Донбасі озвучили нову вимогу для відкриття КПВВ
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
ГоловнаЕкономікаДержава

​МВФ допускає візит місії в Україну в разі прогресу виконання програми stand-by

Директор-розпорядник Фонду також наступного тижня відвідає Європу, зокрема - Мюнхенську безпекову конференцію.

​МВФ допускає візит місії в Україну в разі прогресу виконання програми stand-by
Фото: EPA/UPG

Візит місії Міжнародного валютного фонду  в Україну для другого перегляду програми stand-by може відбутися в першому кварталі цього року, як і планувалося, за умови прогресу у виконанні програми.

Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу в Вашингтоні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Місія з другого перегляду, як очікується, відбудеться в першому кварталі цього року за умови, що буде досягнуто достатнього прогресу для виконання цілей програми", - сказав він.

Точну дату за такого розвитку подій може уточнити офіс МВФ у Києві.

Райс також додав, що МВФ стежить за розвитком подій в Україні, сподіваючись на зниження напруженості.

Представник фонду повідомив, що директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва наступного тижня відвідає Європу, зокрема - Мюнхенську безпекову конференцію, яка триватиме 18-20 лютого.

Нагадаємо, чинна програма stand-by мала тривати 18 місяців, але Україна і МВФ домовились про її продовження на пів року. Вона передбачає виділення Україні 5 млрд доларів. Перший транш в сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020, другий транш 700 млн доларів було погоджено 22 листопада 2021 року.

Міністр фінансів Сергій Марченко розраховує, що в 2022 році Україна отримає від МВФ 2,2 млрд доларів двома траншами після переглядів програми у березні та червні. Він також зазначив, що Мінфін очікує місію МВФ "найближчим часом".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також