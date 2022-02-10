​МВФ допускає візит місії в Україну в разі прогресу виконання програми stand-by

Візит місії Міжнародного валютного фонду в Україну для другого перегляду програми stand-by може відбутися в першому кварталі цього року, як і планувалося, за умови прогресу у виконанні програми.

Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу в Вашингтоні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Місія з другого перегляду, як очікується, відбудеться в першому кварталі цього року за умови, що буде досягнуто достатнього прогресу для виконання цілей програми", - сказав він.

Точну дату за такого розвитку подій може уточнити офіс МВФ у Києві.

Райс також додав, що МВФ стежить за розвитком подій в Україні, сподіваючись на зниження напруженості.

Представник фонду повідомив, що директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва наступного тижня відвідає Європу, зокрема - Мюнхенську безпекову конференцію, яка триватиме 18-20 лютого.

Нагадаємо, чинна програма stand-by мала тривати 18 місяців, але Україна і МВФ домовились про її продовження на пів року. Вона передбачає виділення Україні 5 млрд доларів. Перший транш в сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020, другий транш 700 млн доларів було погоджено 22 листопада 2021 року.

Міністр фінансів Сергій Марченко розраховує, що в 2022 році Україна отримає від МВФ 2,2 млрд доларів двома траншами після переглядів програми у березні та червні. Він також зазначив, що Мінфін очікує місію МВФ "найближчим часом".