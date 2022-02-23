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39 млн грн через єПідтримку спрямовано на оплату комунальних послуг, - Чернишов

Функція стала доступною 14 лютого 2022 року для вакцинованих українців віком від 60 років.

39 млн грн через єПідтримку спрямовано на оплату комунальних послуг, - Чернишов
Фото: itc.ua

У межах єПідтримки на отримання виплат в Дію було подано понад 8,9 млн заявок, оформлено 10 млн карток та витрачено 3,5 млрд гривень. З них близько 39 мільйонів гривень вже спрямовано на оплату комунальних послуг. Зазначимо, така функція стала доступною 14 лютого 2022 року для вакцинованих українців віком від 60 років. Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«Функція оплати комунальних послуг за кошти єПідтримки діє більше тижня. І за цей період вже близько 39 мільйонів гривень були спрямовані на оплату платіжок у межах цього функціоналу. Термін користування коштами від єПідтримки подовжено. Їх можна витратити впродовж дев’яти місяців із дня зарахування, а не чотирьох, як це було раніше», — підкреслив Міністр Олексій Чернишов.

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