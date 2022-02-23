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​Місія МВФ розпочинає роботу в Україні

Зустрічі місії відбуватимуться в онлайн-режимі.

​Місія МВФ розпочинає роботу в Україні
Фото: publika.md

Місія Міжнародного валютного фонду у середу на чолі з Іванною Владковою Голлар розпочинає обговорення з владою України другого перегляду програми stand by.

Про це повідомляє "Інтерфкс-Україна" з посиланням на заяву постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна.

"Зустрічі місії відбуватимуться в онлайн режимі", – уточнив він.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль минулого тижня анонсував завершення другого перегляду програми stand-by наприкінці лютого-початку березня.

Нагадаємо, чинна програма stand-by мала тривати 18 місяців, але Україна і МВФ домовились про її продовження на пів року. Вона передбачає виділення Україні 5 млрд доларів. Перший транш в сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020, другий транш 700 млн доларів було погоджено 22 листопада.

Міністр фінансів Сергій Марченко розраховує, що в 2022 році Україна отримає від МВФ 2,2 млрд доларів двома траншами після переглядів програми у березні та червні.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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