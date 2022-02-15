Україна отримає від США гарантії на $1 млрд для підтримки реформ та співпраці з МВФ

З 2014 по 2016 рік Штати надали Україні три окремі гарантії суверенних кредитів на $1 мільярд.

Уряд США пропонує Україні суверенну гарантію щодо кредиту на $1 млрд для підтримки її програми економічних реформ та продовження взаємодії з Міжнародним валютним фондом.

Про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, повідомляє Reuters.

"Ця пропозиція у поєднанні з міцним партнерством між Україною, МВФ, іншими міжнародними фінансовими інститутами, G7 та іншими двосторонніми донорами зміцнить здатність України забезпечувати економічну стабільність, зростання та процвітання свого народу перед дестабілізуючою поведінкою Росії", – зазначив Блінкен.

Він нагадав, що з 2014 по 2016 рік Штати надали Україні три окремі гарантії суверенних кредитів на $1 мільярд кожна. Усі три випуски американських облігацій вже погашено.

Адміністрація Дональда Трампа відмовилась від практики надання Україні кредитних гарантій, але після обрання Джо Байдена Україна попросила відновити цей механізм.

"Тоді ці кредитні гарантії відіграли важливу роль у допомозі Україні успішно стабілізувати її економіку на тлі попередньої російської агресії та втілити порядок денний економічних реформ, підкріплений амбітною співпрацею з МВФ", – сказав Блінкен.

Нагадаємо, раніше Рада ЄС схвалила надання Україні 1,2 млрд євро на тлі російської загрози.

На початку лютого у Білому домі заявили, що США разом з українським урядом опрацьовують новий пакет економічної допомоги Україні на тлі ескалації напруження з боку Росії.