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Російські окупанти не припиняють обстрілів швидких, у Чернігові відкрили вогонь по території психлікарні, – Ляшко

Глава українського МОЗ закликав міжнародні правозахисні організації жорстко засудити терористичні дії російського агресора.

Російські окупанти не припиняють обстрілів швидких, у Чернігові відкрили вогонь по території психлікарні, – Ляшко
Виктор Ляшко
Фото: скрин відео

Російські окупанти не припиняють обстрілів швидких і лікарень на території України. Попри це, лікарні та бригади екстреної медичної допомоги продовжують працювати в усіх регіонах. Медична допомога надається.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Глава українського МОЗ закликав міжнародні правозахисні організації жорстко засудити терористичні дії російського агресора.

Ляшко повідомив, що сьогодні, 25 лютого, під ворожий обстріл потрапила екстрена бригада швидкої допомоги в Запорізькій області. На щастя, обійшлося без жертв.

Також обстріляли бригади екстреної медичної допомоги на півночі Київської області. Медики не постраждали. Однак поранені пацієнти в Мар'янівці через обстріли не можуть отримати медичну допомогу.

Крім того, у Чернігові відкрили вогонь по території психіатричної лікарні.

За минулу ніч до лікарень було доставлено 53 мирних громадян. Усім без винятку надається необхідна медична допомога.

"Наші медичні працівники готові до роботи у будь-яких надзвичайних ситуаціях, але такі дії російських найманців просто неприпустимі. Мирне населення не повинно страждати! Дякуємо нашим ЗСУ та медикам за протистояння російським окупантам!" – наголосив міністр охорони здоров’я.

Як заявив Віктор Ляшко напередодні, російські війська здійснюють обстріли лікарень, що є прямим порушенням Женевської конвенції.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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