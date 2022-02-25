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У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, що наносив спеціальні відмітки біля будівлі ОДА

Під час огляду телефону встановлено, що він підтримує зв'язок з ФСБ.

У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, що наносив спеціальні відмітки біля будівлі ОДА
Фото: НПУ

Правоохоронці затримали в Дніпрі чоловіка, який наносив на проїжджу частину спеціальні відмітки у вигляді червоних хрестів.

Про це повідомила Генпрокурор України Ірина Венедіктова.

Затримали невідомого біля адмінбудівлі, де розташовані обласні рада та адміністрація. Чоловік наносив відмітки, які призначені для корегування ракетних ударів.

"В ході огляду телефону встановлено, що тримає зв'язок з ФСБ, у соцмережах підтримує агресію проти держави. Аналогічні відмітки він наніс біля будівлі прокуратури області", - повідомила Венедіктова.

Затриманого передали співробітникам контррозвідки СБУ.

Нагадаємо, СБУ сьогодні затримала в Києві чоловіка, який представлявся іноземним журналістом. Під час обшуку в телефоні знайшли фотографії розміщення позицій українських військ.

В Службі безпеки також повідомили, що виявляють агентів, які ставлять люмінесцентні мітки в різних регіонах України. Зловмисники користуються програмою в смартфонах "Premise". Такі факти підтверджено у Стрию та інших містах.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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