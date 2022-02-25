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Російський наступ просувається не так швидко, як передбачала розвідка США, – Пентагон

Росія не змогла досягти переваги в повітрі над Україною, стверджують у США.

Російський наступ просувається не так швидко, як передбачала розвідка США, – Пентагон
Фото: Pravda Gerashchenko

Російські війська втратили імпульс під час вторгнення в Україну і просуваються не так швидко, як передбачала розвідка США, виходячи з оцінок Москви щодо темпів просування її війська, заявив у п'ятницю можновладний чиновник американського Міністерства оборони.

Про це повідомляє The New York Times.

Представник Пентагону відмовився розповісти, як американська розвідка довідалася, чого очікує Росія, але вказав на бойові дії в ряді міст і навколо них, де українські сили обороняються.

«Росія не захопила жодного населеного пункту, – сказав чиновник, – і не змогла досягти переваги в повітрі над Україною». Українські системи протиповітряної оборони та протиракетної оборони, за його словами, ослаблені, але українські ВПС «все ще мають у повітрі літаки, які продовжують вести бойові дії та не дозволяють Росії отримати перевагу в повітрі».

За словами представника Пентагону, Росія намагається захопити три міста: Київ на півночі, Харків на сході та Херсон на півдні, однак українські війська намагаються утримати всі три. «Важливо, що українське командування неушкоджене», – додав він.

Нагадаємо, станом на 15:00 25 лютого орієнтовні втрати живої сили ворога становлять 2800 осіб. Також від початку відкритого широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України військам країни-загарбниці завдано таких втрат (орієнтовно):

танків – до 80;

бойових броньованих машин різних типів – 516;

літаки – 10;

гелікоптери – 7.

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