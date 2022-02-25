Зеленський говорив з Байденом про конкретну оборонну допомогу та антивоєнну коаліцію

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом США Джо Байденом.

Мова йшла про посилення санкцій, конкретну оборонну допомогу та антивоєнну коаліцію.

“Вдячний США за потужну підтримку”, – зазначив Зеленський.

Посилення санкцій, конкретну оборонну допомогу та антивоєнну коаліцію обговорив щойно з @POTUS. Вдячний 🇺🇸 за потужну підтримку 🇺🇦! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

Нагадаємо, вчора Зеленський закликав лідерів західних держав, зокрема Байдена, будувати антипутівську коаліцію.

Сьогодні президент України запропонував президенту Росії Володимиру Путіну сісти за стіл переговорів. Про це він сказав під час звернення до народу.

Міністр оборони України Олексій Резніков зі свого боку розповів, що майже всю ніч спілкувався з колегами-міністрами оборони держав, що надають нам постійну підтримку. Він заявив, що невдовзі Україна має отримати додаткове посилення у вигляді сучасної зброї та інших ресурсів від наших партнерів.