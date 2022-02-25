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Російські окупанти, які оточили Конотоп, мають проблеми з пальним і продуктами, - ЗСУ

Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити пальне.

Російські окупанти, які оточили Конотоп, мають проблеми з пальним і продуктами, - ЗСУ
Фото: konotop.in.ua

Після важких боїв і значних втрат на Сумщині російські окупанти зупинилися поблизу Конотопа.

Про це повідомляє пресцентр Сухопутних військ ЗСУ.

"У них проблема з пальним і постачанням. Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити пальне. Солдати окупаційних військ вимагають їжу в місцевого населення. Зафіксовано випадки мародерства закладів торгівлі зі сторони російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Наразі на околицях містечка перебувають близько 40 одиниць спаленої російської військової техніки.

"Можете допомогти окупантам паливом з цукром. Стосовно харчування російських солдатів рекомендацій не даємо. Ви самі все знаєте", - додали в пресцентрі.

Нагадаємо, сьогодні російська армія обстріляла "ураганами" місто Охтирку в Сумській області. В результаті обстрілу загинув охоронець, постраждала співробітниця садочка і двоє дітей отримали осколкові поранення. Пізніше одна дитина померла в лікарні.

У Сумах сьогодні від ранку триває вуличний бій за місто з окупантами. Повідомляли, що російські війська взяли в кільце місто Конотоп. Місто Охтирка героїчно двічі відбило ворожий наступ. 

Усі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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