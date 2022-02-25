У Сумах йде вуличний бій за місто з окупантами. Відео Сухопутних військ

Місто Суми чинить опір російським окупантам. Відео спротиву оприлюднили Сухопутні війська ЗСУ в Facebook.

Радник мінстра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив у Telegram, що йде вуличний бій.

Раніше очільник Сумської військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що бій за Суми ведуть зокрема і бійці територіальної оборони. Російські війська взяли в кільце місто Конотоп. Місто Ахтирка героїчно двічі відбило ворожий наступ. Населені пункти Сумщини взяти в облогу.

Ворожа техніка з Сумщини їде на Київ.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.