Тероборона ЗСУ опублікувала адреси пунктів видачі зброї у Києві

У Київ завозять в Київ додаткову зброю. Про це повідомляє фб-сторінка Тероборони ЗСУ.

Місця отримання зброї в Києві для тих, хто долучається до тероборони:

Шевченковський б-н, вул. Пугачова, 10.

Голосіївський б-н., вул. Глушкова, 9.

Оболонскій б-н., вул.Полярна 20, (завод генераторів).

Міноборони також звернулося до усіх українців із закликом чинити спротив:

"Ідуть ракетні удари по Києву. Для російських загарбників немає нічого святого. Перші дні найскладніші, бо саме зараз ворог або відчує перевагу, або буде зламаний фізично та морально. Російські військові вже відчули міць Збройних Сил України. Але важливо, щоб спротив чинили всі. Записуйтесь до лав Територіальної оборони. Звертайтесь до Територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Зараз спрощено всі процедури. Крім того, коктейль молотова чи стрілецька зброя - їм мінус, нам плюс", - написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Нагадаємо, учора командувач тероборони ЗСУ Юрій Галушкін заявив, що Україні критично важливо протриматися цю ніч і найближчі дні.

"Важливо чинити тотальний опір агресору. Посилити наші збройні сили, які героїчно боронять нашу землю, наших дітей і наше майбутнє. В Україні оголошено тотальну мобілізацію. Приходьте у військкомати або безпосередньо у військові частини та ставайте до лав територіальної оборони ЗСУ", - йдеться у зверненні Галушкіна.

За його словами, процедури приєднання до тероборони спрощено - потрібен лише паспорт і ІНН.

"У Київ та інші міста України завозять додаткові партії зброї, тож ворога буде чим бити. Вистоїмо і переможемо за Україну", - зазначив Галушкін.