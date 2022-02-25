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Росія атакувала прикордонний підрозділ "Приморський Посад"

Є жертви.

Росія атакувала прикордонний підрозділ "Приморський Посад"

О 4.25 ворог наніс, попередньо, ракетний удар по прикордонному підрозділу «Приморський Посад» в Мелітопольскому районі Запорізькій області.

Про це повідомляє офіційна фб-сторінка Прикордонної служби України.

Внаслідок атаки серед прикордонників є загиблі та поранені, йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, учора окупанти захопили острів Зміїний. Після обстрілу російськими військами Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації була зруйнована інфраструктура на острові. Крім того, зв'язок з прикордонниками, з воїнами ЗСУ, які перебувають на острові, втрачено.

Вікторія ҐуерраВікторія Ґуерра, журналістка, заступниця головного редактора
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