Центр протидії дезінформації опублікував перелік ворожих Telegram-каналів дезінформації

У ЦПД закликали користувачів масово скаржитися на ці канали, щоб їх забанити.

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що перевірив низку Telegram-каналів, які публікують дезінформацію про українські війська.

"Додати в бан їх можна масовою скаргою! Кожен з вас може внести свій вклад в перемогу України", - закликали на Facebook-сторінці ЦПД.

У перелік потрапили такі канали дезінформації:

@boris_rozhin

@grey_zone

@go338

@omonmoscow

@wingsofwar

@chvkmedia

@hackberegini

@mig41

@pezdicide

@SergeyKolyasnikov

@MedvedevVesti

@SIL0VIKI

@balkanossiper

@pl_syrenka

@brussinf

@lady_north

@sex_drugs_kahlo

@usaperiodical

@russ_orientalist

@vladlentatarsky @neoficialniybezsonov

@rybar

@milinfolive

Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, в Telegram та інших месенджерах розповсюджували фейк від імені Служби безпеки України. У ньому йшлося про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, аби "пройти перевірку". В пресслужбі відомства повідомили, що посилання було схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не вело на онлайнресурс Служби безпеки.

В РФ почали блокувати Facebook за "порушення основоположних прав та свобод людини". Соцмережу звинуватили в цензурі російських пропагандистських ЗМІ, які публікували фейки про війну РФ проти України.