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Центр протидії дезінформації опублікував перелік ворожих Telegram-каналів дезінформації

У ЦПД закликали користувачів масово скаржитися на ці канали, щоб їх забанити.

Центр протидії дезінформації опублікував перелік ворожих Telegram-каналів дезінформації
Фото: euvsdisinfo.eu

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що перевірив низку Telegram-каналів, які публікують дезінформацію про українські війська.

"Додати в бан їх можна масовою скаргою! Кожен з вас може внести свій вклад в перемогу України", - закликали на Facebook-сторінці ЦПД.

У перелік потрапили такі канали дезінформації:

  • @boris_rozhin 
  • @grey_zone 
  • @go338 
  • @omonmoscow 
  • @wingsofwar 
  • @chvkmedia 
  • @hackberegini 
  • @mig41 
  • @pezdicide 
  • @SergeyKolyasnikov 
  • @MedvedevVesti 
  • @SIL0VIKI 
  • @balkanossiper 
  • @pl_syrenka 
  • @brussinf 
  • @lady_north 
  • @sex_drugs_kahlo 
  • @usaperiodical 
  • @russ_orientalist 
  • @vladlentatarsky @neoficialniybezsonov 
  • @rybar 
  • @milinfolive

Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, в Telegram та інших месенджерах розповсюджували фейк від імені Служби безпеки України. У ньому йшлося про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, аби "пройти перевірку". В пресслужбі відомства повідомили, що посилання було схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не вело на онлайнресурс Служби безпеки.

В РФ почали блокувати Facebook за "порушення основоположних прав та свобод людини". Соцмережу звинуватили в цензурі російських пропагандистських ЗМІ, які публікували фейки про війну РФ проти України.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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