Центр протидії дезінформації опублікував перелік ворожих Telegram-каналів дезінформації

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що перевірив низку Telegram-каналів, які публікують дезінформацію про українські війська.
"Додати в бан їх можна масовою скаргою! Кожен з вас може внести свій вклад в перемогу України", - закликали на Facebook-сторінці ЦПД.
У перелік потрапили такі канали дезінформації:
- @boris_rozhin
- @grey_zone
- @go338
- @omonmoscow
- @wingsofwar
- @chvkmedia
- @hackberegini
- @mig41
- @pezdicide
- @SergeyKolyasnikov
- @MedvedevVesti
- @SIL0VIKI
- @balkanossiper
- @pl_syrenka
- @brussinf
- @lady_north
- @sex_drugs_kahlo
- @usaperiodical
- @russ_orientalist
- @vladlentatarsky @neoficialniybezsonov
- @rybar
- @milinfolive
Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, в Telegram та інших месенджерах розповсюджували фейк від імені Служби безпеки України. У ньому йшлося про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, аби "пройти перевірку". В пресслужбі відомства повідомили, що посилання було схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не вело на онлайнресурс Служби безпеки.
В РФ почали блокувати Facebook за "порушення основоположних прав та свобод людини". Соцмережу звинуватили в цензурі російських пропагандистських ЗМІ, які публікували фейки про війну РФ проти України.