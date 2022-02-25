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Президент Росії став убивцею не лише українців, а й росіян, - Резніков

Український міністр оборони закликав матерів, дружин російських військових виходити на протести і вимагати виведення військ РФ із України.

Президент Росії став убивцею не лише українців, а й росіян, - Резніков
Фото: надано пресслужбою МОУ

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що президент РФ Володимир Путін став "убивцею не лише українців, а й росіян".

На своїй сторінці у Facebook Резніков зазначив, що "понад 40 годин відсічі російським окупантам довели, що у нас найпотужніша армія Європи і безстрашний народ. Ми з вами і так це знали. Тепер це побачили і почали усвідомлювати усі". 

"Наші захисники і захисниці кожної хвилини своєї героїчної боротьби змінюють ставлення до України у світі. Це збільшує підтримку. Українці зараз виборюють майбутнє, на яке давно заслуговували. Як своє, так і всієї Європи. Ми обов’язково переможемо!" - наголосив міністр оборони України.

Олексій Резніков також звернувся до жителів Росії, до "дружин, матерів, подруг російських солдатів та офіцерів".

"За кілька днів інтервенції в Україну буде знищено стільки ж російських військових, як за дві чеченські війни. Тисячі... Ми знаємо, що зараз до армії по всій Росії терміново забирають зовсім хлопчаків. Що готуються перекинути призовників без мінімальних бойових навичок. Що контрактникам не розповідають, куди вони прямують насправді. І що їх чекає. Ховайте своїх близьких, якщо вони вам дорогі. Не відправте їх на вірну смерть! Їх вбиватимуть із кожного вікна в кожному з українських міст", - наголосив очільник МО.

Він закликав матерів, дружин російських військових виходити на вулиці, вимагати припинити війну і виведення російських військ з України.

"Не бійтеся! Правда на вашому боці. Зараз ви можете все змінити, щоб не шкодувати потім. Коли вся інформація про військові злочини Кремля розкриється, ваші близькі будуть вам дуже вдячні", - додав Резніков.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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