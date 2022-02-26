Росія втратила в Україні вже 3 тисячі військових

Сьогодні, 26 лютого станом на 06:00, кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає 3 тисячі осіб.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Російська сторона також втратила:

літаки –14,

гелікоптери – 8,

танки – 102,

бойові броньовані машини – 536,

гармат – 15,

ЗРК БУК – 1,

автомобільна техніка – 17.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-які переговори з Росією щодо припинення війни будуть проводитися на умовах України.

Ситуація в Україні контрольована по всій території. Атаки Росії йдуть з усіх напрямків, по всіх великих містах України. На столицю ворог увів в бій всі свої резерви, але місто відбиває атаки.