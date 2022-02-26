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Росія втратила в Україні вже 3 тисячі військових

РФ втратила 102 танки.

Росія втратила в Україні вже 3 тисячі військових
Фото зроблені поблизу Охтирки.
Фото: Останній блокпост

Сьогодні, 26 лютого станом на 06:00, кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає 3 тисячі осіб.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Російська сторона також втратила:

  • літаки –14,
  • гелікоптери – 8,
  • танки – 102,
  • бойові броньовані машини – 536,
  • гармат – 15,
  • ЗРК БУК – 1,
  • автомобільна техніка – 17.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-які переговори з Росією щодо припинення війни будуть проводитися на умовах України.

Ситуація в Україні контрольована по всій території. Атаки Росії йдуть з усіх напрямків, по всіх великих містах України. На столицю ворог увів в бій всі свої резерви, але місто відбиває атаки

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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