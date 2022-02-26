Росія втратила в Україні вже 3 тисячі військових

Сьогодні, 26 лютого станом на 06:00, кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає 3 тисячі осіб.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.
Російська сторона також втратила:
- літаки –14,
- гелікоптери – 8,
- танки – 102,
- бойові броньовані машини – 536,
- гармат – 15,
- ЗРК БУК – 1,
- автомобільна техніка – 17.
Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-які переговори з Росією щодо припинення війни будуть проводитися на умовах України.
Ситуація в Україні контрольована по всій території. Атаки Росії йдуть з усіх напрямків, по всіх великих містах України. На столицю ворог увів в бій всі свої резерви, але місто відбиває атаки.