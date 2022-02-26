Червона лінія метро в Києві працює лише як укриття

Рух поїздів синьою та зеленою гілками метро наразі здійснюється в штатному режимі.

У Києві станції червоної лінії метрополітену працюють лише в режимі укриття - між станціями поїзди не курсують. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Рух поїздів синьою та зеленою гілками метро наразі здійснюється в штатному режимі.

У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори, повідомили в КМДА.

Нагадаємо, ворог атакує столицю найбільш активно з раннього-ранку минулої доби. Захисники відбивають атаки, на вулицях столиці йдуть місцеві бої.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

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