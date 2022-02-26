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СБУ спростувала висадку ворожого десанту на Львівщині (оновлено)

Працювала українська авіація. 

СБУ спростувала висадку ворожого десанту на Львівщині (оновлено)

Управління СБУ у Львівській області спростувало інформацію про висадку російського ворожого десанту в районі Бродів.

"Просимо мешканців зберігати спокій" Повідомляємо – працювала УКРАЇНСЬКА авіація", – йдеться в повідомленні. 

Про висадку на трьох вертольотах десанту на Львівщині в районі Бродів о 9 ранку повідомляв мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. 

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна, зокрема, і з-за кордону. Реквізити:UA843000010000000047330992708. 

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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