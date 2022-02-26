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Кличко закликав бізнес допомогати киянам, лікарням та захисникам із тероборони

"Місто сьогодні робить все, що може".

Кличко закликав бізнес допомогати киянам, лікарням та захисникам із тероборони
Віталій Кличко
Фото: КМДА

Мер Києва Віталій Кличко закликав бізнес допомогати киянам в укриттях, лікарням та захисникам із тероборони.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Я звертаюся також до бізнесу. Місто сьогодні робить все, що може. Надайте допомогу киянам і ви. – Харчовими продуктами, водою, предметами першої необхідності. Це потрібно сьогодні людям, що перебувають в укритті в метро, лікарням, нашим захисникам із тероборони. Наш Київ і нашу країну намагаються знищити. Ми повинні вистояти!", - сказав Кличко.

На прохання міської влади вже відгукнулося ПрАТ "Київхліб", яке надає свою продукцію людям, що перебувають у метро.

Також волонтери приносять до метрополітену воду та інші продукти.

Нагадаємо, раніше застосунок "Київ Цифровий" перейшов в режим інформування та оповіщення. раніше КМДА оновила мапу, де вказані адресні місця укриттів у підземному просторі.

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут.

Усі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці також можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. 

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна, зокрема, і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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