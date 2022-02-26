Українців закликали знімати вказівники населених пунктів для протидії переміщенням ворога

Українців закликали знімати дорожні вказівники топонімів та напрямки руху, щоб протидіяти орієнтації російських військ.

Повідомлення розміщено на сторінці Укравтодору в Facebook.

Ворожі війська здебільшого орієнтуються по мапах. Відсутність вказівників може завадити їхньому проникненню до столиці, яку вони атакують, та інших міст і селищ.

Окрім того, РНБО попередила, що ворожі сили питають у чатах в соцмережах, як проїхати до Києва чи в його напрямку під виглядом місцевих, які хочуть евакуюватись.

Розпізнати їх просто – вони пододавались у чати після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тобто з 24 лютого.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити:UA843000010000000047330992708.

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут.