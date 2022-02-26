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Чутки про відключення мобільного звʼязку та інтернету не відповідають дійсності, - Держспецзв’язку

Але можуть бути перебої з роботою мереж.

Чутки про відключення мобільного звʼязку та інтернету не відповідають дійсності, - Держспецзв’язку
Фото: tsn.ua

Інформація про можливі через бойові дії відключення мобільного звʼязку та інтернету є неправдивою.

Про це повідомляє Держспецзв’язку.

"У мережі шириться інформація про можливі відключення мобільного звʼязку та інтернету – ця інформація не відповідає дійсності. Оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги громадянам. Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені на надзвичайний режим управління", - йдеться у повідомленні.

У Держспецзв'язку пояснили, що можуть бути перебої з роботою мереж. Це за все повʼязане із тим, що мережі зараз перенавантажені.

"Просимо здійснювати телефонні виклики та обмін повідомленнями у межах необхідності. Якщо не можете додзвонитись – здійснюйте обмін СМС-повідомленнями", - додали у відомстві.

Нагадаємо, що РНБО попередила про масову розсилку однакових повідомлень у месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook. Вони стосуються Київської області та питань, як дістатись до столиці. Авторами цих повідомлень є ворожі агенти.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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