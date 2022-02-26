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"Київ Цифровий" перейшов в режим інформування та оповіщення

Також у ньому зібрані корисні посилання на мапу укриттів, інструкцію дій при обстрілах тощо.

"Київ Цифровий" перейшов в режим інформування та оповіщення
"Київ Цифровий"
Фото: kyivcity.gov.ua

Застосунок "Київ Цифровий" перейшов в режим інформування та оповіщення.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич у своєму Телеграм-каналі.

Щоб отримувати важливі повідомлення про ситуацію в Києві, увімкніть сповіщення в налаштуваннях застосунку.

Також у ньому зібрані корисні посилання на мапу укриттів, інструкцію дій при обстрілах тощо.

"Довіряйте тільки інформації з офіційних джерел і зберігайте спокій", - наголосив Оленич.

Нагадаємо, раніше КМДА оновила мапу, де вказані адресні місця укриттів у підземному просторі.

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут.

Усі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці також можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. 

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна, зокрема, і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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