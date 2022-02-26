"Ми ніколи не пробачимо брехні і ніколи не забудемо життів, які були втрачені під час вашого режиму".

Угруповання хакерів Anonymous записала особисте звернення, адресоване президентові Росії Володимиру Путіну, яки 24 лютого оголосив війну Україні.

У відео, оприлюдненому в YouTube, хакери закликають його припинити атакувати Україну і погрожують серйозними наслідками, якщо він цього не зробить.

"Вітаємо вас, президент Росій Володимир Путін. Ми дуже чекали, коли ви дасте відповідь на наш останній запит. Але ви "тягнете резину", тому ми втрачаємо терпіння. Схоже, ви вирішили ігнорувати нас. Тому ми вирішили здійснити операцію спеціально для вас. Свого роду - подарунок. Ви напевно пам'ятаєте, як наше угрупування зламало сайт Роскомнагляду в 2018 році? Містер Путін, ви пам'ятаєте, як ви програли Афганістану", - йдеться у зверненні.

Угрупування нагадало, що днями "злило" у мережу дані сайту Міноборони РФ. Ця база містила адреси електроонної пошти та паролі. І тепер усе це - у відкритому доступі в Twitter.

"Ваша нещодавна спроба погрожувати Фінляндії та Швеції - ганебна. Ви погрожуєте цим країнам, якщо вони приєднаються до НАТО. Сьогодні ми "поклали" сайти Федеральної антимонопольної служби, Кремля, Russia Today, і багато інших сайтів, пов'язаних з російським керівництвом. Це співпадіння, Володимир Путін? Anonimous так не вважає!", - заявили Anonymous.

"Ми плануємо оприлюднити те, що роками приховувалося. Група Anonimous обрушиться на вас і ваших посіпак. Це - лише питання часу, коли ми виявимо бруд, який ви намагаєтесь приховати від суспільства, якому брешете. Жоден "скелет у шафі" не залишиться недоторканим", - зазначається в заяві.

Anonymous вимагає від Путіна відновити права українського народу і піти у відставку зі своєх посади.

"Ви не змогли захистити найбільш уразливі верстви наслення. Ви не виконали свій громадянський та моральний обов'язок у якості держслужбовця. Своєю брехнею ви підвели тих, ким хочете керувати", - наголосли хакери.

"Це - заклик до усіх. Настав час заткнути йому рот його ж брудними грошима. Шукайте і "копайте", щоб камня на камені від нього не залишити. Володимир Путін, ми дали вам достатньо часу , щоб прислухатися до наших претензій. Ми надали вам багато варіантів, але ви вирішили розпочати велику війну. Ми ніколи не пробачимо брехні і ніколи не забудемо життів, які були втрачені під час вашого режиму. Уже занадто пізно!", - йдться в заяві.

Нагадаємо, раніше американський телеканал NBC News повідомив, що президенту США Джо Байдену запропонували варіанти кібератак, які може здійснити США проти Росії. Мета такх кібератак - перешкодити здатності РФ підтримувати свої військові операції в Україні.