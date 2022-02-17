Очільниця британського МЗС приїде до України сьогодні

Кулеба з Трасс проведуть переговори щодо спільних заходів зі стримування РФ від подальшої агресії.

Державна секретарка зі закордонних справ Великобританії Ліз Трасс здійснить свій перший візит до України сьогодні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Трасс приїде на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

“Візит очільниці британського Форін Офісу спрямований на поглиблення відносин стратегічного партнерства між Україною та Сполученим Королівством, координацію подальших дій задля зміцнення безпеки на європейському континенті”, – зазначено у повідомленні.

Кулеба з Трасс проведуть переговори щодо спільних заходів зі стримування РФ від подальшої агресії, практичної підтримки України з боку Сполученого Королівства у зміцненні обороноздатності нашої держави.

Керівники зовнішньополітичних відомств обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та Великої Британії у безпековій сфері, включно з кібербезпекою торгівлею та інвестиціями.

Сьогодні о 15:40 Кулеба та Трасс проведуть спільну пресконференцію.

Нагадаємо, раніше Кулеба аносував приїзд Елізабет Трасс на п'ятницю, 18 лютого.

10 лютого глава міністерства закордонних справ Великобританії заявила, що її країна хотіла б мати хороші відносини з Росією, однак в разі вторгнення в Україну санкції будуть.