У Білорусі розгорнули понтонний міст через річку біля кордону з Україною
У Білорусі розгорнули понтонний міст через річку біля кордону з Україною
Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Естонська розвідка: війська Росії готові до повномасштабного наступу, але лишається політичне рішення
Естонська розвідка: війська Росії готові до повномасштабного наступу, але лишається політичне рішення
Учасник Kalush Orchestra у 2015 році викладав свої фото з Красної площі
Учасник Kalush Orchestra у 2015 році викладав свої фото з Красної площі
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Жодної фінляндизації не буде
Жодної фінляндизації не буде
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Міносвіти відреагувало на "маніпуляції інформацією", яку розмістили на сайті НУШ щодо ноутбуків для вчителів
Міносвіти відреагувало на "маніпуляції інформацією", яку розмістили на сайті НУШ щодо ноутбуків для вчителів
ГоловнаСвіт

Очільниця британського МЗС приїде до України сьогодні

Кулеба з Трасс проведуть переговори щодо спільних заходів зі стримування РФ від подальшої агресії.

Очільниця британського МЗС приїде до України сьогодні
Елізабет Трасс
Фото: https://twitter.com/trussliz

Державна секретарка зі закордонних справ Великобританії Ліз Трасс здійснить свій перший візит до України сьогодні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Трасс приїде на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

“Візит очільниці британського Форін Офісу спрямований на поглиблення відносин стратегічного партнерства між Україною та Сполученим Королівством, координацію подальших дій задля зміцнення безпеки на європейському континенті”, – зазначено у повідомленні.

Кулеба з Трасс проведуть переговори щодо спільних заходів зі стримування РФ від подальшої агресії, практичної підтримки України з боку Сполученого Королівства у зміцненні обороноздатності нашої держави.

Керівники зовнішньополітичних відомств обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та Великої Британії у безпековій сфері, включно з кібербезпекою торгівлею та інвестиціями.

Сьогодні о 15:40 Кулеба та Трасс проведуть спільну пресконференцію. 

Нагадаємо, раніше Кулеба аносував приїзд Елізабет Трасс на п'ятницю, 18 лютого.

10 лютого глава міністерства закордонних справ Великобританії заявила, що її країна хотіла б мати хороші відносини з Росією, однак в разі вторгнення в Україну санкції будуть.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також