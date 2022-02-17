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Блінкен запропонував Лаврову зустрітися в Європі наступного тижня

США готові обговорювати безпекові гарантії.

Блінкен запропонував Лаврову зустрітися в Європі наступного тижня
Фото: EPA/UPG

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен запропонував главі Міністерства закордонних справ РФ Сергієві Лаврову з пропозицією наступного тижня провести очну зустріч.

Про це американський високопосадовець заявив на засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації навколо України.

Блінкен підтвердив отримання від Росії відповідь щодо безпекових гарантій.

"Сьогодні я направив листа главі МЗС РФ Сергію Лаврову з пропозицією зустрітися наступного тижня в Європі після наших переговорів в останні тижні для обговорення кроків, які ми можемо зробити для врегулювання цієї кризи без конфлікту", – зазначив Держсекретар США.

Він уточнив, що запропонував провести зустрічі в рамках Ради НАТО–Росія та постійної ради ОБСЄ.

На думку Блінкена, ці засідання можуть створити можливості для саміту ключових лідерів у контексті деескалації, для виходу "у розумінні наших загальних занепокоєнь у контексті дипломатії".

Нагадаємо, у відповідях щодо так званих гарантій безпеки МЗС РФ пригрозив "військо-технічними заходами" в разі, якщо США не дослухаються до російських вимог. Президент РФ Володимир Путін озвучував цю тезу ще в середині грудня, щойно було озвучено вимоги щодо "гарантій безпеки".

Також Росія запевняє, що вторгнення в Україну нема і не буде, а питання приналежності Криму вважає закритим.

У російському МЗС переконані, що згадка у цьому контексті про російські зобов'язання щодо Будапештського меморандуму 1994 року жодного стосунку до внутрішньоукраїнського конфлікту не має і "не поширюється на обставини, що стали наслідком дії внутрішніх чинників". 

Тим часом високопосадовці США та Британії вважають, що загроза російського вторгнення в Україну нині як ніколи висока. Вони остерігаються, що напад станеться протягом найближчих кількох днів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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