РФ перекинула з Криму свої ешелони з військовими і техніку до Чечні

У Міноборони РФ повідомляють, що до Росії мають повернутися також підрозділи, які беруть участь у маневрах на території Білорусії.

Ешелон з російськими військовими і технікою повернувся після навчань в тимчасово окупованому Криму до місця постійної дислокації в Чечні, передає "Інтерфакс".

В міністерстві оборони РФ напередодні повідомили, що частини, які проводили навчання в Криму, а також Курській та Брянській областях, повернуться до своїх пунктів постійної дислокації.

Також у Росію мають повернутися підрозділи, які беруть участь у маневрах на території Білорусі.

Нагадаємо, вчора на трасі "Таврида" в окупованому Криму російський бронетранспортер протаранив легковий автомобіль Lada. У соцмережах автомобілісти-очевидці ДТП повідомляли про те, що колона танків якраз поверталася з навчань у Криму.

14 лютого в тимчасово окупованому Криму в районі Білогірського водосховища активіст міжнародного руху #LiberateCrimea помітив висадку російських військових.