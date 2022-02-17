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РФ перекинула з Криму свої ешелони з військовими і техніку до Чечні

У Міноборони РФ повідомляють, що до Росії мають повернутися також підрозділи, які беруть участь у маневрах на території Білорусії.

РФ перекинула з Криму свої ешелони з військовими і техніку до Чечні
Фото: facebook.com/yuri.biriukov

Ешелон з російськими військовими і технікою повернувся після навчань в тимчасово окупованому Криму до місця постійної дислокації в Чечні, передає "Інтерфакс".

В міністерстві оборони РФ напередодні повідомили, що частини, які проводили навчання в Криму, а також Курській та Брянській областях, повернуться до своїх пунктів постійної дислокації.

Також у Росію мають повернутися підрозділи, які беруть участь у маневрах на території Білорусі.

Нагадаємо, вчора на трасі "Таврида" в окупованому Криму російський бронетранспортер протаранив легковий автомобіль Lada. У соцмережах автомобілісти-очевидці ДТП повідомляли про те, що колона танків якраз поверталася з навчань у Криму.

14 лютого в тимчасово окупованому Криму в районі Білогірського водосховища активіст міжнародного руху #LiberateCrimea помітив висадку російських військових.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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