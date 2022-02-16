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У Криму БТР протаранив легківку

Відео і фото з місця ДТП опублікували в соцмережах очевидці.

У Криму БТР протаранив легківку
Фото: Асоціація реінтеграції Криму

На трасі "Таврида" в окупованому Криму російський бронетранспортер протаранив легковий автомобіль Lada, повідомляють на сайті "Асоціації реінтеграції Криму".

За словами очевидців, винуватцем аварії став механік-водій бронетранспортера. 

Танк врізався у бік легкового автомобіля, внаслідок удару "зім'яло" частину корпусу машини, також пошкоджено салон.

Видання "Лента новостей Крыма" повідомило, що колона БТРів поверталася з навчання із Сімферополя в Білогірськ. Військовослужбовці Південного військового округу переміщуються в регіони постійної дислокації.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство оборони Росії повідомило про повернення підрозділів Південного військового округу з військових навчань у Криму до місць постійної дислокації.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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