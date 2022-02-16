У Криму БТР протаранив легківку

На трасі "Таврида" в окупованому Криму російський бронетранспортер протаранив легковий автомобіль Lada, повідомляють на сайті "Асоціації реінтеграції Криму".
За словами очевидців, винуватцем аварії став механік-водій бронетранспортера.
Танк врізався у бік легкового автомобіля, внаслідок удару "зім'яло" частину корпусу машини, також пошкоджено салон.
Видання "Лента новостей Крыма" повідомило, що колона БТРів поверталася з навчання із Сімферополя в Білогірськ. Військовослужбовці Південного військового округу переміщуються в регіони постійної дислокації.
Нагадаємо, сьогодні Міністерство оборони Росії повідомило про повернення підрозділів Південного військового округу з військових навчань у Криму до місць постійної дислокації.