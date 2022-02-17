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У МЗС Росії пояснили висилку заступника посла США Гормана

У відомстві називають такий крок відповіддю на висилку радника-посланника російського посольства у Вашингтоні.

У МЗС Росії пояснили висилку заступника посла США Гормана
Фото: tvc.ru

Росія вислала другого за рангом дипломата в посольстві США заступника посла Барта Гормана у відповідь на висилку радника-посланника російського посольства у Вашингтоні.

Про це заявили в МЗС РФ.

"Американському дипломату дійсно було наказано покинути Росію, але суворо у відповідь на необґрунтовану висилку радника-посланника нашого посольства у Вашингтоні, незважаючи на його статус керівного працівника. Більше того, у Держдепартаменті демонстративно проігнорували наше звернення з проханням продовжити його перебування хоча б до приїзду "змінника", - йдеться у коментарі офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, розміщеному в четвер увечері на сайті відомства.

За словами Захарової, в результаті російський дипломат вимушено поїхав без заміни, що "посилило і без того критичний кадровий дефіцит у російському диппредставництві".

Раніше сьогодні влада Росії ухвалила рішення вислати з Москви заступника посла Барта Гормана. У Держдепартаменті США цей крок назвали "неспровокованим". У відомстві розцінюють такі дії Росії як крок до ескалації і обіцяють вжити заходів у відповідь.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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