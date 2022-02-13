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Ми с**ли на санкції Заходу, - посол Росії у Швеції

Представник РФ забув про дипломатичну мову.

Ми с**ли на санкції Заходу, - посол Росії у Швеції
Посол РФ Татаринцев
Фото: РБК

Посол Росії у Швеції Віктор Татаринцев нецензурною лайкою прокоментував санкції країн Заходу проти Росії. 

Татаринцев вилаявся під час інтерв'ю шведському виданню Aftonbladet. Воно було присвячене можливому вступу Швеції до НАТО.

"Вибачте за мову, але ми с**ли на санкції Заходу", – сказав Татаринцев.

Також Татаринцев назвав розширення НАТО головною загрозою для Росії. За його словами, Москва заперечує проти членства Швеції в цій організації.

"Якби США та НАТО не провокували і не загострювали ситуацію, ми б не заперечували проти вступу Швеції до НАТО. Ми поважали б таке рішення Швеції. Але зараз ситуація з безпекою в цій частині Європи різко змінилася", – сказав посол.

12 лютого президент США Джозеф Байден та президент Російської Федерації Володимир Путін провели телефонну розмову щодо нарощування військ навколо України. Під час розмови Байден чітко давав зрозуміти Путіну, що у разі вторгнення в Україну, США та союзники накладуть на Росію швидкі та серйозні санкції.

Перед розмовою з Байденом Путін встиг поспілкуватися із французьким президентом Еммануелем Макроном. У Кремлі повідомили, що під час розмови, яка тривала понад півтори години, співрозмовники обговорили "українську кризу".

Держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим заявив що, якщо Москва піде на шлях агресії та вторгнеться в Україну, це призведе до рішучої трансатлантичної відповіді.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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