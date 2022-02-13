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Небо над Україною залишається відкритим, – Міністерство інфраструктури

Більшість авіакомпаній продовжують операційну діяльність без жодних обмежень.

Небо над Україною залишається відкритим, – Міністерство інфраструктури
Фото: airlife-club.com

Інформація про закриття повітряного простору України через загрозу вторгнення Росії не відповідає дійсності. Закриття авіапростору є суверенним правом України, відповідне рішення не приймалося.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

У відомстві відбулася робоча нарада за участі керівництва Офісу Президента України, Державної авіаційної служби, ДП «Украерорух», ДП «Бориспіль» та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень. За результатами наради було напрацьовано рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації. 

Більшість авіакомпаній продовжують операційну діяльність без жодних обмежень. Наразі 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти з 34 країн світу.

У деяких перевізників виникають складнощі пов’язані із коливаннями на ринках страхування. Зі свого боку держава готова підтримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку. Наразі проводяться консультації з міжнародними партнерами та готуються відповідні рішення уряду.

"Ринки страхових послуг, так само як і на ринки капіталу, є вразливими до інформаційного поля. Очікуємо, що вже найближчим часом ситуація стабілізується. Для цього уряд, Офіс Президента та наші міжнародні партнери напрацьовують спільні рішення. У разі потреби, держава забезпечить повернення усіх громадян України з-за кордону» – прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Зазначимо, що вранці 13 лютого в соціальних мережах почала поширюватися інформація про ймовірне закриття повітряного простору над Україною.

12 лютого лізингодавець заборонив літаку української авіакомпанії SkyUp, який летів із Мадейри у Київ, влітати у повітряний простір України. Через це літак сів у Кишиневі.

12 лютого нідерландська авіакомпанія KLM повідомила, що призупиняє польоти в Україну. Рішення про призупинення польотів ухвалили після того, як Міністерство закордонних справ Нідерландів присвоїло Україні «червоний рівень» небезпеки подорожей та рекомендувало громадянам відмовитися від поїздок туди. 

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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