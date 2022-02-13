Агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, - Резніков
Агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, - Резніков
США навмисно повідомляють про "апокаліптичні" сценарії щодо України для стримування Росії від вторгнення, - CNN
США навмисно повідомляють про "апокаліптичні" сценарії щодо України для стримування Росії від вторгнення, - CNN
​Путін обговорив із Лукашенком ситуацію навколо України та реакцію Заходу на російські "гарантії безпеки"
​Путін обговорив із Лукашенком ситуацію навколо України та реакцію Заходу на російські "гарантії безпеки"
​Синод предстоятелів давніх патріархатів з українського питання відбудеться до 18 квітня в Константинополі
​Синод предстоятелів давніх патріархатів з українського питання відбудеться до 18 квітня в Константинополі
Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
Байден і Путін обговорили ситуацію навколо України (оновлено)
Байден і Путін обговорили ситуацію навколо України (оновлено)
Якщо Москва вторгнеться в Україну, це призведе до рішучої відповіді, - Блінкен на переговорах з Лавровим
Якщо Москва вторгнеться в Україну, це призведе до рішучої відповіді, - Блінкен на переговорах з Лавровим
“Українська пісня року”: прем'єра першої за 20 років пісні Сердючки українською та Тіна Кароль у ролі ведучої
Like“Українська пісня року”: прем'єра першої за 20 років пісні Сердючки українською та Тіна Кароль у ролі ведучої
Я вважаю, що у просторі забагато інформації про глибоку повномасштабну війну з РФ, - Зеленський
Я вважаю, що у просторі забагато інформації про глибоку повномасштабну війну з РФ, - Зеленський
ГоловнаСуспільствоПодії

В Кривому Розі дві дівчинки провалилися під кригу, одна загинула

Тіло виявили на глибині 4 метри та на відстані 20 метрів від берега.

В Кривому Розі дві дівчинки провалилися під кригу, одна загинула
Фото: ДСНС

В Кривому Розі дві дівчинки, віком близько 10 років, під час прогулянки на штучному водоймищі, провалилися під кригу. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Місцеві мешканці, які почули крик дитини, встигли врятувати одну з дівчат. Представники поліції доправили її до лікарні. У розмові з поліцейськими, врятована повідомила, що була не одна, а з подругою. 

На місце події було направлено водолазів комунального підприємства «Аварійно-рятувальна мобільна служба рятування на воді». О 19:30 12 лютого водолазами виявлено дівчинку без ознак життя на глибині 4 метри та на відстані 20 метрів від берега.

Нагадаємо, що 8 лютого у місті Покровськ на Донеччині внаслідок пожежі загинули троє людей, двоє з яких – діти.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також