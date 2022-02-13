В Кривому Розі дві дівчинки провалилися під кригу, одна загинула

Тіло виявили на глибині 4 метри та на відстані 20 метрів від берега.

В Кривому Розі дві дівчинки, віком близько 10 років, під час прогулянки на штучному водоймищі, провалилися під кригу.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Місцеві мешканці, які почули крик дитини, встигли врятувати одну з дівчат. Представники поліції доправили її до лікарні. У розмові з поліцейськими, врятована повідомила, що була не одна, а з подругою.

На місце події було направлено водолазів комунального підприємства «Аварійно-рятувальна мобільна служба рятування на воді». О 19:30 12 лютого водолазами виявлено дівчинку без ознак життя на глибині 4 метри та на відстані 20 метрів від берега.

Нагадаємо, що 8 лютого у місті Покровськ на Донеччині внаслідок пожежі загинули троє людей, двоє з яких – діти.