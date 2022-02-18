Окупанти за добу 50 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

В результаті обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, ще один – бойове травмування.

З початку доби станом на 22 годину російські найманці 50 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення Операції об'єднаних сил, 39 із 50 обстрілів були із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Зазначається, що противник вів вогонь із артилерії калібру 122 мм та 152 мм, мінометів калібру 82 та 120 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів, танкового озброєння, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, ще один – бойове травмування. Стан здоров'я пораненого військовослужбовця – середньої тяжкості, травмованого – задовільний.

Також в результаті обстрілів поранено двох цивільних осіб, пошкоджено будівлю дитячого садка та лінії електроживлення у смт Станиця Луганська Луганської області. Три працівники дошкільного навчального закладу отримали контузії. Окрім того, озброєні формування РФ обстріляли з артилерійських систем смт Врубівка Луганської області, пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи та газогін.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності супротивника лише у разі загрози життю військовослужбовців. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні російсько-окупаційні війська на Донбасі обстріляли населенний пункт Станиця Луганська. Пошкоджено кілька будівель, у тому числі – дитячий садок. Постраждали троє цивільних, які перебували у приміщенні.

Один зі снарядів влучив у житловий будинок, що спричинило пожежу.