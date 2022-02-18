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До Верховної Ради прибула делегація Сенату Польщі

Сенатори запевнили Україну в своїй підтримці. 

До Верховної Ради прибула делегація Сенату Польщі
Томаш Гродський
Фото: Скріншом

Польща зробить все, що в силі сенаторів парламенту Верхньої палати, щоб ніхто не наважувався порушувати суверенітет України.

Про це в українському парламенті заявив маршалок Сенату Республіки Польща, професор Томаш Гродський. Весь виступ на знак пошани до України він провів українською мовою. 

"Щоб ніхто не наважився порушувати територіальну цілісність і право українського народу на самовизначення. Ви можете розраховувати на нас як на перевірених друзів", – запевнив маршалок Сенату. 

Польща, Україна та Великобританія вчора оголосили про започаткування нового формату співпраці. Сторони зосередяться на економічній, торговельній, енергетичній співпраці та боротьбі з дезінформацією.

Польща активно підтримує Україну на тлі російської агресії, зокрема й військовою допомогою. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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