До Верховної Ради прибула делегація Сенату Польщі

Польща зробить все, що в силі сенаторів парламенту Верхньої палати, щоб ніхто не наважувався порушувати суверенітет України.

Про це в українському парламенті заявив маршалок Сенату Республіки Польща, професор Томаш Гродський. Весь виступ на знак пошани до України він провів українською мовою.

"Щоб ніхто не наважився порушувати територіальну цілісність і право українського народу на самовизначення. Ви можете розраховувати на нас як на перевірених друзів", – запевнив маршалок Сенату.

Польща, Україна та Великобританія вчора оголосили про започаткування нового формату співпраці. Сторони зосередяться на економічній, торговельній, енергетичній співпраці та боротьбі з дезінформацією.

Польща активно підтримує Україну на тлі російської агресії, зокрема й військовою допомогою.