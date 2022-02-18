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Міноборони Росії анонсувало ядерні навчання під керівництвом Путіна за день до початку

До навчань залучать сили Повітряно-космічних сил, Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів.

Міноборони Росії анонсувало ядерні навчання під керівництвом Путіна за день до початку
Фото: EPA/UPG

19 лютого Збройні сили Росії проведуть планові навчання сил стратегічного стримування під керівництвом президента країни Володимира Путіна

Про це повідомило Міноборони країни, пише російське провладне агентство ТАСС.

“19 лютого 2022 року під керівництвом Верховного головнокомандувача Збройних сил РФ Володимира Путіна пройде планове вчення сил стратегічного стримування, під час якого випустять балістичні та крилаті ракети”, – сказали у військовому відомстві. 

У міністерстві наголосили, що “навчання сил стратегічного стримування було сплановано раніше для перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків пуску, екіпажів бойових кораблів та стратегічних ракетоносців до виконання поставлених завдань, а також надійності озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил”. 

До запланованих навчань будуть залучені сили Повітряно-космічних сил РФ, Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів

Стратегічні командно-штабні навчання за участю всіх трьох компонентів стратегічних ядерних сил проводяться щорічно, як правило, наприкінці “воєнного” навчального року. 

“Зазвичай у межах цих навчань підводний ракетоносець Північного флоту стріляє міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) по полігону Кура на Камчатці, атомна субмарина Тихоокеанського флоту запускає МБР по цілі на полігоні Чижа на півночі Росії. Також виконується навчально-бойовий пуск МБР зі складу ракетних військ стратегічного призначення, крилаті ракети запускають літаки Дальньої авіації ВКС РФ”, – зазначає видання.

Нагадаємо, 16 лютого Міноборони Росії заявило про виведення військ з Криму після навчань.

15 лютого Міністерство оборони Росії заявило про повернення підрозділів Західного та Південного військових округів на бази після навчань.

17 лютого члени Ради безпеки ООН підтвердили, що, попри заяви Росії про відведення військ від державного кордону України, вони не бачать ознак деескалації.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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