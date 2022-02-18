Україна просить Радбез ООН обговорити обстріл Росією Станиці Луганської

Члени Ради безпеки ООН підтвердили, що вони не бачать ознак деескалації.

Члени Ради безпеки ООН підтвердили, що, попри заяви Росії про відведення військ від державного кордону України, вони не бачать ознак деескалації.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

“У цьому контексті важливим стало запевнення заступниці Генерального секретаря ООН Розмарі Ді Карло про готовність залучити механізм “добрих послуг” Генерального секретаря ООН для попередження можливої нової хвилі збройного конфлікту в Європі”, – зазначили дипломати.

У МЗС зазначили, що Росія ініціювала обговорення в Раді Безпеки ООН стану імплементації Мінських домовленостей в той час, коли вона ж продовжує їх порушувати.

“Вранці 17 лютого незаконні збройні формування РФ обстріляли українське село Станиця Луганська з важкого озброєння: постріли з окупованої території влучили у дитячий садок та пошкодили цивільну інфраструктуру. Саме тому, делегація України офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН із вимогою обговорити на засіданні Радбезу обстріл Росією Станиці Луганської”, – зазначили у відомстві.

Духу та букві Мінських угод суперечить і звернення Держдуми РФ до Президента Росії щодо визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”, яке підриває весь процес мирного врегулювання.

“Позиція України залишається незмінною: визнання Росією так званих “Донецької та Луганської народних республік” буде рівносильним її умисному виходу з Мінських домовленостей. Такі дії завдадуть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню, над яким Україна та її партнери активно працюють”, – заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради Безпеки ООН.

Військове нарощування поблизу державного кордону, порушення режиму припинення вогню на Донбасі, блокування частин Чорного та Азовського морів з боку Росії під приводом морських навчань є елементами російської гібридної війни проти України, додали у міністерстві.

Підсумки дискусії підтвердили єдність членів Радбезу та керівництва ООН щодо необхідності політико-дипломатичного врегулювання безпекової кризи, яку створила Росія, насамперед шляхом переговорів у Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі, підсумували у МЗС.

Нагадаємо, ввечері 17 лютого один зі снарядів, випущений підтримуваними РФ бойовиками, влучив у житловий будинок у прифронтовій Станиці Луганській, що спричинило пожежу.

Учора вранці російсько-окупаційні війська також обстріляли Станицю Луганську. Було пошкоджено кілька будівель, у тому числі – дитячий садок. Постраждали троє цивільних, які перебували у приміщенні.

Прем’єр Британії Борис Джонсон назвав обстріли окупантами дитсадка в Станиці Луганській операцією "під чужим прапором". Політик не виключає, що таких провокацій може стати більше впродовж наступних кількох днів.