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ДСНС розповіла про наслідки вечірнього обстрілу у Станиці Луганській

Пошкоджено три будинки. У двох місцях перебито газопровід.

Фото: ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій інформує про наслідки обстрілу російськими найманцями Станиці Луганської ввечері 17 лютого. Повідомляється про пошкодження трьох будинків. У двох місцях перебито газопровід.

Станом на 23:00 зафіксовано такі факти:

  • вул. Магістральна – в результаті обстрілу зруйновано перекриття будівлі, вибито скло у 8 вікнах. Постраждалих немає
  • вул. Магістральна – в результаті обстрілу зруйновано перекриття та покриття, частково зруйновано фронтон будівлі, вибито скло у 8 вікнах. Через перебиття газопроводу виникло займання покрівлі на площі 4 м.кв. Постраждалих немає
  • вул. Бузкова – біля не житлового будинку перебито газопровід, йде витік газу (без горіння), навпроти цього будинку в результаті обстрілу пошкоджено фасад та вибито скло у 3 вікнах. Постраждалих не має.

За двома повідомленнями, що надійшли на лінію "101", інформація про пожежу не підтвердилась.

Фото: ДСНС

Як повідомляли, ввечері 17 лютого один зі снарядів, випущений підтримуваними РФ бойовиками, влучив у житловий будинок у прифронтовій Станиці Луганській, що спричинило пожежу.

Учора вранці російсько-окупаційні війська також обстріляли Станицю Луганську. Було пошкоджено кілька будівель, у тому числі – дитячий садок. Постраждали троє цивільних, які перебували у приміщенні.

Прем’єр Британії Борис Джонсон назвав обстріли окупантами дитсадка в Станиці Луганській операцією "під чужим прапором". Політик не виключає, що таких провокацій може стати більше впродовж наступних кількох днів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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