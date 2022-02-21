"Рішення буде прийнято сьогодні", – Путін про визнання ​терористичних "ДНР" і "ЛНР"

Росія ще сьогодні, 21 лютого, ухвалить рішення щодо визнання незалежності терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" незалежними республіками.

Про це на засіданні Ради безпеки РФ, де влаштували обговорення ситуації на українському Донбасі, заявив російський президент Володимир Путін.

"Я вашу думку почув, рішення буде прийнято сьогодні", – сказав глава держави сусідньої держави після того, як вислухав думки членів Ради безпеки, у тому числі прем'єра Михайла Мішустіна, глав МЗС, Міноборони, ФСБ, СВР, МВС та Росгвардії, спікерів обох палат парламенту, заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва та секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева.

Усі вони фактично одностайно висловилися за визнання терористів.

Росія раніше вже визнавала "незалежність" Абхазії – території, захопленої внаслідок російсько-грузинської війни. Придністровʼя Росія як незалежну "державу" не визнала, але має там своє консульство. Міністр оборони України також говорив, що Росія готується до визнання ОРДЛО за відпрацьованим у Грузії сценарієм.

Питання ОРДЛО обидві палати російської Держдуми планували розглянути 22 лютого. Так само було у 2008 році, коли РФ офіційно вводила війська в Грузію.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що визнання російською Державною думою "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР" фактично порушить територіальну цілісність України та означатиме привід для вторгнення.

Нагадаємо, із 17 лютого підтримувані РФ бойовики постійно обстрілюють позиції ЗСУ, контрольно-пропускні пункти та мирні прифронтові міста і села. Через їхні обстріли зупинено роботу ТЕС у Щасті, припинено подачу електроенергії. Людей із "ДНР" і "ЛНР" "евакуюють" у Росію начебто через обстріли з боку української армії.