"Україна та союзники роблять усе, щоб перекласти на РФ відповідальність за ситуацію на Донбасі", – голова АП Путіна

Козак переконаний, що "при звичайному розвитку подій Україна" не буде виконувати Мінські домовленості.

Голова кремлівської адміністрації Дмитро Козак, який представляє Росію на рівні радників голів "нормандської четвірки", переконаний, що Україна та її західні партнери роблять усе, щоб перекласти на РФ відповідальність за ситуацію на Донбасі.

"Сьогодні очевидно, що ні Україні, ні її союзникам Донбас не треба. Робиться все, щоб заморозити конфлікт, щоб покласти відповідальність на Росію, що Росія – сторона конфлікту, і економічно покласти відповідальність на Росію за утримання", – заявив він під час виступу на засіданні Ради безпеки РФ 21 лютого.

Козак заявив "про різкий сплеск економічної активності, падіння безробіття" на окупованих РФ окремих територіях українського Донбасу.

Він додав, що, водночас, переговорний процес щодо Мінських угод перебуває на рівні 2015 року, діалог про статус Донбасу у "постконфліктній Україні" мав бути після відведення важкого озброєння. Козак зазначив, що це відведення відбулося, але "діалогу з Україною щодо статусу Донбасу нема", бо Росію не влаштовує, що Донбас має бути без особливого статусу.

Як зауважив голова адміністрації президента РФ, влада України наполягає, що винятково вона повинна і може вносити ініціативи щодо законодавства стосовно Донбасу. Росія відкидає це право, але його начебто підтримує Франція.

На думку Дмитра Козака, "при звичайному розвитку подій Україна" не буде виконувати Мінські домовленості.

Після цього Козак почав мову про "приєднувати Донбас", але урвався. Слово взяв глава ФСБ РФ.

Як повідомляли, сьогодні, 21 лютого, президент Росії Володимир Путін зібрав Раду безпеки Російської Федерації. Засідання присвятили обговоренню ситуації на українському Донбасі.

За словами лідера сусідньої держави, питання безпеки на Донбасі "тісно повʼязані з глобальними проблемами безпеки загалом і у Європі". Путін зазначив, що "використання України як інструмента протистояння з нашого боку становить серйозну загрозу".

Тому Росія "активізувала роботу з партнерами у Вашингтоні і НАТО, щоб домовитися про заходи безпеки і забезпечити спокійний розвиток країни в мирних умовах".

Нагадаємо, із 17 лютого підтримувані РФ бойовики постійно обстрілюють позиції ЗСУ, контрольно-пропускні пункти та мирні прифронтові міста і села. Через їхні обстріли зупинено роботу ТЕС у Щасті, припинено подачу електроенергії. Людей із "ДНР" і "ЛНР" "евакуюють" у Росію начебто через обстріли з боку української армії.