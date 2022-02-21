Саакашвілі знову оголосив голодування

Колишній президент Грузії, голова виконкому Національної ради реформ при президентові України Михайло Саакашвілі оголосив про початок голодування. Причиною рішення політик назвав те, що йому не забезпечили повноцінне лікування у в'язниці.
Про це повідомляє Перший канал Грузії.
"Оголошую зі сьогодні безстрокове голодування в повному обсязі. Цей голод– реакція на те, як режим ставиться до мене і до мого народу, нашого народу. Тут моє здоров'я – другорядне питання", – сказав Саакашвілі на засіданні суду 21 лютого.
Він вимагає, щоб йому забезпечили належне лікування.
"Моя вимога – забезпечити належну охорону здоров'я, як того вимагають консиліум Народного захисника та центр "Емпатія". Я впевнений, що міжнародні експерти, якби їх впустили, сказали б те саме. Це конкретна вимога. А не те щоб завести якусь нещасну, залякану лікарку, а потім звільнити її чоловіка, або дитину вигнати з інституту, або інші фокуси, які я вже добре освоїв у системі мафіозної Грузії, у них не вийде", – заявив Саакашвілі.
Колишній президент Грузії зробив таку заяву в суді, який розглядає справу про розгін мітингу опозиції у 2007 році, за якою Саакашвілі проходить як обвинувачений.
Попереднє голодування Михайла Саакашвілі тривало 51 день: з 1 жовтня по 20 листопада 2021 року. Політик оголосив його після того, як його затримали в Грузії одразу після приїзду до країни вперше за вісім років. Тоді Саакашвілі звинуватили у незаконному перетині кордону.
Крім справи про незаконний перетин кордону, стосовно Саакашвілі розслідують ще кілька кримінальних справ.
Крім того, Саакашвілі заочно засуджений у Грузії до ув'язнення у двох кримінальних справах.