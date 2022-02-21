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Саакашвілі знову оголосив голодування

Колишній президент Грузії, який наприкінці 2021 року голодував 51 день, вимагає повноцінного лікування.

Саакашвілі знову оголосив голодування
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Грузії, голова виконкому Національної ради реформ при президентові України Михайло Саакашвілі оголосив про початок голодування. Причиною рішення політик назвав те, що йому не забезпечили повноцінне лікування у в'язниці.

Про це повідомляє Перший канал Грузії.

"Оголошую зі сьогодні безстрокове голодування в повному обсязі. Цей голод– реакція на те, як режим ставиться до мене і до мого народу, нашого народу. Тут моє здоров'я – другорядне питання", – сказав Саакашвілі на засіданні суду 21 лютого.

Він вимагає, щоб йому забезпечили належне лікування.

"Моя вимога – забезпечити належну охорону здоров'я, як того вимагають консиліум Народного захисника та центр "Емпатія". Я впевнений, що міжнародні експерти, якби їх впустили, сказали б те саме. Це конкретна вимога. А не те щоб завести якусь нещасну, залякану лікарку, а потім звільнити її чоловіка, або дитину вигнати з інституту, або інші фокуси, які я вже добре освоїв у системі мафіозної Грузії, у них не вийде", – заявив Саакашвілі.

Колишній президент Грузії зробив таку заяву в суді, який розглядає справу про розгін мітингу опозиції у 2007 році, за якою Саакашвілі проходить як обвинувачений.

Попереднє голодування Михайла Саакашвілі тривало 51 день: з 1 жовтня по 20 листопада 2021 року. Політик оголосив його після того, як його затримали в Грузії одразу після приїзду до країни вперше за вісім років. Тоді Саакашвілі звинуватили у незаконному перетині кордону.

Крім справи про незаконний перетин кордону, стосовно Саакашвілі розслідують ще кілька кримінальних справ. 

Крім того, Саакашвілі заочно засуджений у Грузії до ув'язнення у двох кримінальних справах.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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