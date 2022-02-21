Путін зібрав Радбез РФ для обговорення ситуації на Донбасі

"Ми активізували роботу з партнерами у Вашингтоні і НАТО, щоб забезпечити спокійний розвиток країни в мирних умовах".

Президент Росії Володимир Путін зібрав Раду безпеки Російської Федерації. Засідання присвятили обговоренню ситуації на українському Донбасі.

Як заявив лідер сусідньої держави, питання безпеки на Донбасі "тісно повʼязані з глобальними проблемами безпеки загалом і у Європі". Путін зазначив, що "використання України як інструмента протистояння з нашого боку становить серйозну загрозу".

"Тому ми активізували роботу з партнерами у Вашингтоні і НАТО, щоб домовитися про заходи безпеки і забезпечити спокійний розвиток країни в мирних умовах", – заявив президент РФ.

"Але ми маємо розуміти реалії. Якщо Росія зіткнеться із загрозою прийняття України в НАТО, то загрози для нашої країни багатократно виростуть", – додав Володимир Путін.

Він зазначив, що деякі країни члени НАТО проти прийняття України, але є "меморандум із Бухареста" щодо прийняття. За словами Путіна, це було зроблено "під тиском США", тож нема гарантій, що "під тиском" не зроблять наступний крок – приймуть Україну в НАТО.

Глава російського МЗС Сергій Лавров нагадав, що НАТО і США відкидають ключові вимоги Росії щодо заборони на розширення Альянсу на схід і щодо відкату кордонів НАТО до рівня 1997 року. Незважаючи на це, американці, наголосив він, налаштовані обговорювати розміщення наземних ракети середньої і малої дальності.

Лавров зауважив, що результатом тривалих перемовин з американськими партнерами вдалося досягнути певних поступок, однак вони несуттєві.

"Послідовність і принциповість, яку ми проявляємо, встряхнули США і союзників, примусили взяти для опрацювання багато із пропозицій Росії, які раніше відкидалися, зокрема щодо контролю над озброєнням... Наші пропозиції – це не меню, але це і не ультиматум. Вони спираються на те, що ситуація в світі може бути вирішена тільки комплексно... що українська криза залежить від того, як розвиваються відносини РФ і Заходу", – сказав Лавров на засіданні Радбезу РФ.

За словами глави МЗС РФ, "американський колега запевнив, що Україну не збираються приймати завтра".

"Можливий навіть мораторій, вони вважають, що Україна не готова зараз. Я сказав, що це не поступка, бо ви вважаєте, що треба почекати і підготувати Україну для вступу в НАТО", – пояснив позицію Росії Лавров.

За словами Путіна, під час розмови з президентом Франції Макроном у американській позиції щодо вступу України до НАТО є якісь зміни, але які – невідомо.

Нагадаємо, Єлисейський палац і Білий дім повідомили, що президенти США і Росії погодилися взяти участь у саміті з "безпеки і стабільності в Європі", провести який запропонував президент Франції Емманюель Макрон.

Підготувати саміт мають Блінкен і Лавров на зустрічі 24 лютого.

Глава ФСБ Олександр Бортніков на засіданні заявив, що станом на 9 ранку з території ОРДЛО до Росії вивезли 68 500 цивільних. Він також заявив про загрозу цивільному населенню.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу сказав, що війська і техніка України мають бути відведені, але вони "концентруються" і повернулась на попередні позиції. Він перерахував кількість техніки і військових, які, за його словами, зібрані на Донбасі. При цьому він заявив про "націоналістичні батальйони", які не керуються ніким, і через це зʼявляються "диверсійні групи".

Борніков також сказав, що Росія нібито взяла в полон одного військового ЗСУ, який входив до складу "диверсійних груп". Нагадаємо, Україна спростовує ці дані, поширювані російською пропагандою.

Попри це, 21 лютого у Кремлі заявили, що наразі конкретних планів про зустріч Путіна і Байдена немає.