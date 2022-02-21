Україна запропонувала новий формат переговорів про мирне врегулювання, - Кулеба

Україна вважає, що найбільш оптимальним форматом для ведення дискусії про деескалацію та формування нових гарантій безпеки є проведення саміту у форматі п’ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН плюс Україна, Німеччина та Туреччина.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

"Щодо можливого саміту президентів США та РФ. Україна вітає будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на запобігання розвитку конфлікту. Водночас ми вважаємо, що найбільш оптимальним форматом для ведення дискусії про деескалацію та формування нових гарантій безпеки є проведення саміту у форматі п’ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН плюс Україна, Німеччина та Туреччина", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що саме такий формат є оптимальним для обговорення того, що зараз відбувається вздовж кордону України.

“Безпека України це зараз пріоритет номер один. Ми використаємо кожну, найменшу дипломатичну можливість, аби її гарантувати”, - підкреслив голова МЗС та додав, що з Брюсселя відбуває до Вашингтона, аби продовжити дипломатичні зусилля зі стримування агресивних намірів Росії проти України.

Нагадаємо, раніше Кулеба також заявив, що деякі країни мають старанно працювати над гарантіями безпеки для України.