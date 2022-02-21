​Глава Єврокомісії погрожує Росії відключенням від світових фінансових ринків у разі ескалації в Україні

Глава Єврокомісії Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Росія буде відрізана від міжнародних фінансових ринків і позбавлена доступу до основних експортних товарів Заходу в разі вторгнення в Україну.
Про це вона заявила в інтерв'ю суспільному телебаченню ARD, передає "Інтерфакс-Україна".
"Росія в принципі була б відрізана від міжнародних фінансових ринків", - сказала фон дер Ляєн.
Вона додала, що в разі ескалації ситуації буде впроваджено також санкції на експорт до Росії "терміново необхідних їй для модернізації та диверсифікації своєї економіки всіх товарів, які ми виробляємо і де ми домінуємо на глобальному рівні, й тому їм немає заміни".
Фон дер Ляєн пояснила, що слабким місцем Росії є її залежність від експорту вуглеводнів.
"Вони (вуглеводні, - ред.) становлять дві третини російського експорту, який є джерелом половини бюджету країни", - заявила вона, зазначивши, що ці сектори економіки Росії потребують модернізації, і "саме це стало б неможливим у разі впровадження подальших санкцій".
Політик при цьому сказала, що санкції не застосовуватимуться "доти, доки не відбудеться якесь вторгнення".
Водночас вона заявила, що оскільки "перехід до санкцій масштабний і серйозний", то необхідно дати Росії "шанс повернутися до дипломатії та сісти за стіл переговорів".
"Це вікно все ще відкрите", - наголосила Фон дер Ляєн.
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден розповів про дані розвідки, що російські війська планують не просто увійти в Україну зі сходу, через Донбас, а й планують зробити це з боку Білорусі та напрямків навколо Києва.
Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс вважає, що Україна може зіткнутися з "найгіршим сценарієм" вторгнення Росії уже наступного тижня. Україна у свою чергу закликає до миру та дипломатичного вирішення, а також наголошує, що не має жодних планів наступу на ОРДЛО, які закидає країна-агресор.