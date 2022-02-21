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​Глава Єврокомісії погрожує Росії відключенням від світових фінансових ринків у разі ескалації в Україні

Водночас, на думку фон дер Ляєн, необхідно дати Росії "шанс повернутися до дипломатії та сісти за стіл переговорів".

​Глава Єврокомісії погрожує Росії відключенням від світових фінансових ринків у разі ескалації в Україні
Фото: EPA/UPG

Глава Єврокомісії Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Росія буде відрізана від міжнародних фінансових ринків і позбавлена доступу до основних експортних товарів Заходу в разі вторгнення в Україну.

Про це вона заявила в інтерв'ю суспільному телебаченню ARD, передає "Інтерфакс-Україна".

"Росія в принципі була б відрізана від міжнародних фінансових ринків", - сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що в разі ескалації ситуації буде впроваджено також санкції на експорт до Росії "терміново необхідних їй для модернізації та диверсифікації своєї економіки всіх товарів, які ми виробляємо і де ми домінуємо на глобальному рівні, й тому їм немає заміни".

Фон дер Ляєн пояснила, що слабким місцем Росії є її залежність від експорту вуглеводнів.

"Вони (вуглеводні, - ред.) становлять дві третини російського експорту, який є джерелом половини бюджету країни", - заявила вона, зазначивши, що ці сектори економіки Росії потребують модернізації, і "саме це стало б неможливим у разі впровадження подальших санкцій".

Політик при цьому сказала, що санкції не застосовуватимуться "доти, доки не відбудеться якесь вторгнення".

Водночас вона заявила, що оскільки "перехід до санкцій масштабний і серйозний", то необхідно дати Росії "шанс повернутися до дипломатії та сісти за стіл переговорів".

"Це вікно все ще відкрите", - наголосила Фон дер Ляєн.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден розповів про дані розвідки, що російські війська планують не просто увійти в Україну зі сходу, через Донбас, а й планують зробити це з боку Білорусі та напрямків навколо Києва.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс вважає, що Україна може зіткнутися з "найгіршим сценарієм" вторгнення Росії уже наступного тижня. Україна у свою чергу закликає до миру та дипломатичного вирішення, а також наголошує, що не має жодних планів наступу на ОРДЛО, які закидає країна-агресор.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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