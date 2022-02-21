​Глава Єврокомісії погрожує Росії відключенням від світових фінансових ринків у разі ескалації в Україні

Водночас, на думку фон дер Ляєн, необхідно дати Росії "шанс повернутися до дипломатії та сісти за стіл переговорів".

Глава Єврокомісії Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Росія буде відрізана від міжнародних фінансових ринків і позбавлена доступу до основних експортних товарів Заходу в разі вторгнення в Україну.

Про це вона заявила в інтерв'ю суспільному телебаченню ARD, передає "Інтерфакс-Україна".

"Росія в принципі була б відрізана від міжнародних фінансових ринків", - сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що в разі ескалації ситуації буде впроваджено також санкції на експорт до Росії "терміново необхідних їй для модернізації та диверсифікації своєї економіки всіх товарів, які ми виробляємо і де ми домінуємо на глобальному рівні, й тому їм немає заміни".

Фон дер Ляєн пояснила, що слабким місцем Росії є її залежність від експорту вуглеводнів.

"Вони (вуглеводні, - ред.) становлять дві третини російського експорту, який є джерелом половини бюджету країни", - заявила вона, зазначивши, що ці сектори економіки Росії потребують модернізації, і "саме це стало б неможливим у разі впровадження подальших санкцій".

Політик при цьому сказала, що санкції не застосовуватимуться "доти, доки не відбудеться якесь вторгнення".

Водночас вона заявила, що оскільки "перехід до санкцій масштабний і серйозний", то необхідно дати Росії "шанс повернутися до дипломатії та сісти за стіл переговорів".

"Це вікно все ще відкрите", - наголосила Фон дер Ляєн.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден розповів про дані розвідки, що російські війська планують не просто увійти в Україну зі сходу, через Донбас, а й планують зробити це з боку Білорусі та напрямків навколо Києва.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс вважає, що Україна може зіткнутися з "найгіршим сценарієм" вторгнення Росії уже наступного тижня. Україна у свою чергу закликає до миру та дипломатичного вирішення, а також наголошує, що не має жодних планів наступу на ОРДЛО, які закидає країна-агресор.