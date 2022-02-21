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У Латвії вшанували пам’ять героїв Небесної Сотні

З нагоди Дня Героїв Небесної Сотні та в рамках тижня підтримки України в Ризі відвідав посольство України і мер Риги Мартиньшс Статіс.

У Латвії вшанували пам’ять героїв Небесної Сотні

20 лютого у Латвії відбулась низка заходів з вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та відзначення 8-х роковин з початку російської збройної агресії проти України.

Про це повідомляє посольство України в Латвії.

Так, у каплиці при церкві Страждальної Богородиці у Ризі (Українська Греко-Католицька церква) була відслужена панахида за загиблими Героями Небесної Сотні.

Того ж дня на території посольства України відбулося вшанування загиблих українських героїв біля символічного місця пам’яті. У заході взяли участь посли у Латвії Сполучених Штатів, Великобританії, Фінляндії, Литви, Франції, а також представники дипмісій Польщі, Грузії, ОАЕ, члени української громади, представники ЗМІ, а також небайдужі громадяни Латвії. Учасники приносили квіти та запалювали лампадки в пам'ять за загиблими українцями.

З нагоди Дня Героїв Небесної Сотні та в рамках тижня підтримки України в Ризі відвідав посольство України і мер Риги Мартиньшс Статіс.

В Посольстві України представники мерії міста зустрілись з Конфедерацією українців Латвії "Віче".

Під час зустрічі учні Ризької Української середньої школи виконали пісню в пам’ять за загиблими українськими героями. Колектив Ризького Українського народного театру під керівництвом Марії Семенової продемонстрував уривок з повісті Ліни Костенко "Маруся Чурай".

В рамках цієї зустрічі також відбулося підведення підсумків проведення конкурсу "Діти малюють майбутнє України", в якому на заклик мерії взяли участь близько 10 шкіл Риги. 

"Зазначені малюнки будуть передаватися Посольством України в Латвії в українські школи як приклад всебічної підтримки латвійським народом українців в боротьбі з російською агресією", - повідомили в посольстві.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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